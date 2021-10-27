Блокпосты на дорогах и борьба с антиваксерами: реально ли отдохнуть в Крыму в «ковидные выходные» (и надо ли)

Теплый прием, судя по всему, сейчас отдыхающим мало где гарантируется Фото: Александр Ощепков / NGS.24 Поделиться Поделиться







Во внеплановую неделю «ковидных каникул» у многих россиян, если их организация всё-таки уходит в нерабочий режим, возникает соблазн устроить себе спонтанный отпуск. Одним из популярных направлений ожидаемо оказался Крымский полуостров. Но стоит ли ехать туда в разгар пандемии и с чем придется столкнуться тем, кто всё-таки рискнет — рассказываем в этом тексте.

Что с заражениями?

В последний месяц и в Крыму, и в Севастополе статистика заражаемости упорно и довольно стремительно растет. Накануне, 26 октября 2021 года, в Республике Крым зафиксировано 662 новых случая COVID-19 за сутки, это восьмое место по стране, хуже ситуация только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской, Нижегородской, Воронежской областях и Республике Башкортостан. В Севастополе — 330 новых случаев, это 34-е место среди всех регионов.



Для сравнения: ровно год назад в Севастополе был зарегистрирован всего 61 случай ковида, в Крыму — 138 случаев.

Уже одно это как бы намекает, что Крым — не самое безопасное место, чтобы пересидеть очередную коронавирусную волну. Но для сомневающихся — еще одна маленькая деталь: морги в Крыму не справляются с количеством умерших.

— В Крыму отмечается рост смертности, увеличивается нагрузка на все отделения: как и судебно-медицинской экспертизы, так и патолого-анатомические отделения. Прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить существующие морги и производить хранение тел умерших в надлежащем состоянии, — сообщил врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский 25 октября после жалоб жителей Симферополя на большие очереди в городские морги и плохие условия хранения тел.

Что касается Севастополя, там, по словам губернатора Михаила Развожаева, городская медицина работает уже не просто на пределе, а «за гранью возможностей».



Главный принцип «ковидных каникул» — соблюдение мер безопасности Фото: Александр Ощепков / NGS.24 Поделиться Поделиться







Что с ограничениями?

Как и по всей стране, дни с 30 октября по 7 ноября на полуострове объявлены выходными. В Крыму уже с 25 октября для посещения общественных мест и массовых мероприятий нужен QR-код о вакцинации, свежий ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение полугода COVID-19.

Туристам важно знать, что, чтобы забронировать номер в отеле или санатории, необходимо показать сертификат о вакцинации или справку о перенесенном ковиде в течение последних шести месяцев. А чтобы заселиться в номер, к этим документам добавляется и свежий отрицательный ПЦР-тест на ковид. Указ главы Крыма об этом вышел 22 октября.

В Севастополе QR-код или 7-дневный ПЦР-тест нужен уже практически везде: в кафе, ресторанах и барах, в салонах красоты, парикмахерских, СПА-салонах, бассейнах, фитнес-центрах, кинотеатрах, театрах, музеях и библиотеках, а также на автобусных и пеших экскурсиях. Но это всё до 30 ноября.

В «ковидные каникулы» все эти заведения как в Крыму, так и в Севастополе будут закрыты, общепит сможет работать только навынос, а из магазинов открыты будут только те, которые торгуют продуктами и товарами первой необходимости, а также аптеки.



Ради возможности побыть у моря кто-то всё же рискнет здоровьем Фото: Оксана Маклакова / E1.RU Поделиться Поделиться







Чтобы заселиться в отель в Севастополе, уже сейчас туристам нужен сертификат о вакцинации или перенесенной в последние полгода болезни и ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до въезда. По прибытии в Севастополь тест на ковид нужно будет повторить и, пока не придут результаты, самоизолироваться в номере. Однако на заседании регионального оперштаба 26 октября было решено еще ужесточить эти меры.

С 30 октября по 7 ноября заселять в отели людей без QR-кодов о прививках или антителах будут только при официальном медотводе от вакцинации и отрицательном ПЦР-тесте. Если есть ПЦР, но нет заверенного врачом медотвода, то есть человек просто антипрививочник, то отельеры обязаны будут отказать гостю.

Будут ли эти меры на деле соблюдаться так строго, сказать сложно. Прошлый опыт показывает, что в серьезных больших отелях все справки проверяют, в небольших хостелах — через раз, в частных квартирах, сдающихся посуточно, — уже редко. Но с проверкой нагрянуть могут везде, и рисковать здесь или нет — решение каждого.



Впрочем, туристу без антител пробраться в Севастополь в выходные в принципе будет непросто из-за блокпостов, установленных на дорогах.

Что за блокпосты?

С 30 октября по 7 ноября на всех въездах в Севастополь решено поставить блокпосты, на которых будут останавливать и проверять каждую машину. Такую практику власти уже применяли в первую коронавирусную волну весной 2020 года. Тогда в город пускали только его жителей или тех, у кого были специальные пропуска.

В этот раз ситуация похожа, но разворачивать будут тех, у кого нет QR-кодов о вакцинации или об антителах или официального медотвода от прививки от COVID-19, заверенного лечащим врачом, главврачом больницы или его заместителем. В случае если у человека есть медотвод, то для проезда в Севастополь ему нужно показать официальную справку и в дополнение к ней свежий отрицательный ПЦР-тест.



Главное, чтобы после отдыха никого не встречала скорая Фото: Артем Ленц / NGS24.RU Поделиться Поделиться







То есть тем, кто просто не хочет вакцинироваться по идейным причинам, в Севастополь въезд будет закрыт даже при наличии отрицательного ПЦР. Это касается и туристов, и местных жителей. Чтобы выехать из Севастополя, нужен тот же набор документов.



— Туристы, которые не соблюдают эти требования, на въезде в город будут возвращаться обратно. Нерабочие дни устанавливаются, чтобы изменить тяжелую ситуацию с коронавирусом. А наплыв людей, которые не могут подтвердить, что они сами не могут стать источниками распространения инфекции, нам не нужен, — заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Таких жестких мер за два года пандемии в Севастополе еще не было. Туризм в городе-герое в «коронавирусные выходные» они делают практически нереальным. Власти Крыма пока заверяют, что ставить блокпосты на въезде в регион не планируют, но нужно понимать, что к 30 октября многое может измениться.

