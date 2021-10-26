Проспект Стачек ограничат для проезда до начала декабря

Работы по прокладке коммуникаций в конце октября изменят схему движения в трех районах Петербурга. Еще на одной улице проезжую часть сузят почти на год, разместив пешеходную галерею.



Как сообщает 26 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 27 октября по 29 ноября будут поэтапно ограничивать движение транспорта по Ленинградской улице, улице Вячеслава Шишкова и Песочной улице в Пушкине. ООО «Селена Монтаж» проложит там электрокабель.