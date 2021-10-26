Проспект Стачек ограничат для проезда до начала декабря

Работы по прокладке коммуникаций в конце октября изменят схему движения в трех районах Петербурга. Еще на одной улице проезжую часть сузят почти на год, разместив пешеходную галерею.
Как сообщает 26 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 27 октября по 29 ноября будут поэтапно ограничивать движение транспорта по Ленинградской улице, улице Вячеслава Шишкова и Песочной улице в Пушкине. ООО «Селена Монтаж» проложит там электрокабель.
С 28 октября по 9 декабря для по прокладки водопровода ограничат проезд по проспекту Стачек на участке от Оборонной улицы до проезда к больнице им. Володарского. Кроме того, с 20 ноября по 9 декабря будет ограничено движение по улице Швецова у проспекта Стачек. Объехать ограничения можно будет по маршруту: Лермонтовский проспект, улица Маршала Говорова, улица Трефолева, проспект Стачек. Ведет работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
Также с 28 октября и до 13 декабря ООО «ПетербургГаз» перекроет движение по проспекту Девятого Января от железной дороги к Грузовому проезду. Там будут прокладывать газопровод.
А с 30 октября ограничат проезд по проспекту Римского-Корсакова от Дровяного переулка до Английского проспекта и по Английскому проспекту от улицы Союза Печатников до проспекта Римского-Корсакова. ООО «РИМП» разместит там пешеходную галерею. Ограничения будут действовать до 30 сентября 2022 года.