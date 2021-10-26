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Проспект Стачек ограничат для проезда до начала декабря

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Работы по прокладке коммуникаций в конце октября изменят схему движения в трех районах Петербурга. Еще на одной улице проезжую часть сузят почти на год, разместив пешеходную галерею.

Как сообщает 26 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 27 октября по 29 ноября будут поэтапно ограничивать движение транспорта по Ленинградской улице, улице Вячеслава Шишкова и Песочной улице в Пушкине. ООО «Селена Монтаж» проложит там электрокабель.

Фото: ГАТИ Петербурга
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С 28 октября по 9 декабря для по прокладки водопровода ограничат проезд по проспекту Стачек на участке от Оборонной улицы до проезда к больнице им. Володарского. Кроме того, с 20 ноября по 9 декабря будет ограничено движение по улице Швецова у проспекта Стачек. Объехать ограничения можно будет по маршруту: Лермонтовский проспект, улица Маршала Говорова, улица Трефолева, проспект Стачек. Ведет работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Фото: ГАТИ Петербурга
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Также с 28 октября и до 13 декабря ООО «ПетербургГаз» перекроет движение по проспекту Девятого Января от железной дороги к Грузовому проезду. Там будут прокладывать газопровод.

Фото: ГАТИ Петербурга
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А с 30 октября ограничат проезд по проспекту Римского-Корсакова от Дровяного переулка до Английского проспекта и по Английскому проспекту от улицы Союза Печатников до проспекта Римского-Корсакова. ООО «РИМП» разместит там пешеходную галерею. Ограничения будут действовать до 30 сентября 2022 года.

Фото: ГАТИ Петербурга
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Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень нелов.ко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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