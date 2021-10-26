Трасса «Кола» под Лодейным Полем до конца октября станет реверсивной

Дорожные работы почти на неделю ограничили проезд по федеральной трассе Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти. Там укрепляют обочины и устанавливают информационные дорожные знаки индивидуального проектирования.

Как сообщает 26 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 26 по 31 октября на участке автодороги «Кола» с 236-го по 250-й километр, недалеко от Лодейного Поля, будет поэтапно вводиться реверсивное движение со светофорным регулированием. Вдобавок скорость там на период работ ограничили до 40 км/ч.