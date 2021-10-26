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На улице Бабушкина обстреляли автобус. Полиция ищет меткую троицу

Стекло автобуса разбили при стрельбе на Бабушкина

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают троих молодых людей, которые открыли стрельбу по пассажирскому автобусу в Невском районе Петербурга.

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Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 26 октября, неизвестные атаковали автобус, который накануне около девяти часов ехал по улице Бабушкина. Водитель заметил троих, отметил молодой возраст.

По информации полиции, стреляли из пневматического пистолета. Пули попали в лобовое стекло, оно разбито. Водитель и пассажиры не пострадали.

«В настоящее время полицией принимаются необходимые меры для установления и задержания злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в главке.

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Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
Какой-то диссонанс между образом строгих силовиков и шайками казаков-разбойников в столичных городах. Ужас в том, что стреляют чаще всего из хулиганских побуждений, а что начнется когда появится интерес того или иного рода?
_13
«… автобус, который накануне около девяти часов ехал по улице Бабушкина…»
Ну не такая уж длинная улица Бабушкина, чтобы по ней ехать аж 9 часов. Её и пешком-то за час преодолеть можно.
hedgehog_
с каждым днём жить всё веселее. и всё больше распирает гордость за родную страну
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