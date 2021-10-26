На улице Бабушкина обстреляли автобус. Полиция ищет меткую троицу

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 26 октября, неизвестные атаковали автобус, который накануне около девяти часов ехал по улице Бабушкина. Водитель заметил троих, отметил молодой возраст.



По информации полиции, стреляли из пневматического пистолета. Пули попали в лобовое стекло, оно разбито. Водитель и пассажиры не пострадали.



«В настоящее время полицией принимаются необходимые меры для установления и задержания злоумышленников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в главке.

