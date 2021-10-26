Вандалы испортили фасад Скорбященского храма в центре Петербурга

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в центре Петербурга пришлось отмывать после того, как под его стенами побывал неизвестный с чёрным маркером. Найти святотатца попросили полицию.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 октября, художества на фасаде церкви на Шпалерной улице, 35а, заметили накануне днём. Некто с чёрным маркером самовыразился на наружной стене, где вывел, не выходя за рамки литературного, короткое: «Проснись».



На надпись приехала посмотреть следственно-оперативная группа. Записи камеры наблюдения также изучены. Если опираться на то, что пишут обычно на уровне глаз, то искать предстоит скорее «Наполеона», чем «Петра I».

