FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +9
70.13р81.74р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Вандалы испортили фасад Скорбященского храма в центре Петербурга

0
Печать

Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в центре Петербурга пришлось отмывать после того, как под его стенами побывал неизвестный с чёрным маркером. Найти святотатца попросили полицию.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 октября, художества на фасаде церкви на Шпалерной улице, 35а, заметили накануне днём. Некто с чёрным маркером самовыразился на наружной стене, где вывел, не выходя за рамки литературного, короткое: «Проснись».

На надпись приехала посмотреть следственно-оперативная группа. Записи камеры наблюдения также изучены. Если опираться на то, что пишут обычно на уровне глаз, то искать предстоит скорее «Наполеона», чем «Петра I».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний