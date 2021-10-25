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Женщина-Тайсон. Россиянка откусила ухо сопернице во время драки

В Калининграде женщина во время драки серьезно травмировала оппонентку

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В Калининграде сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии пришлось разнимать женщин, устроивших боксерский поединок. Одна из участниц серьезно пострадала.

Как сообщает 25 октября пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, информация о криках и драке в одном из дворов на Офицерской улице поступила от местных жителей. Прибывшие туда патрульные разняли сцепившихся женщин, одна из которой успела откусить оппонентке часть правого уха. Пострадавшую увезли в больницу.

Задержанная 30-летняя жительница города теперь объясняется в полиции.

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Комментарии (1)

Денеб
Да, есть ещё женщины в русских селеньях..... Побьёт и пол-уха откусит......
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