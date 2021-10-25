Женщина-Тайсон. Россиянка откусила ухо сопернице во время драки

В Калининграде сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии пришлось разнимать женщин, устроивших боксерский поединок. Одна из участниц серьезно пострадала.
Как сообщает 25 октября пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии, информация о криках и драке в одном из дворов на Офицерской улице поступила от местных жителей. Прибывшие туда патрульные разняли сцепившихся женщин, одна из которой успела откусить оппонентке часть правого уха. Пострадавшую увезли в больницу.
Задержанная 30-летняя жительница города теперь объясняется в полиции.