«Теплосеть» закончила перекладывать трубы на 9-й Советской и вернула дорогу водителям

Как сообщает 25 октября пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты завершили работы на теплосети, проходящей по участку 9-й Советской улицы от Суворовского проспекта до Фуражного переулка и 10-й Советской между Новгородской и Кирилловской улицами. Введенные ранее ограничения на этих участках сняты, и движение осуществляется в обычном режиме.



«Теплосеть» переложила на 9-й Советской и 10-й Советской 214 метров трубопроводов. В компании подчеркнули, что при модернизации применялись энергоэффективные технологии и материалы, позволяющие во много раз снизить потери тепла и предотвратить развитие коррозии.