«Теплосеть» закончила перекладывать трубы на 9-й Советской и вернула дорогу водителям

Как сообщает 25 октября пресс-служба АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», специалисты завершили работы на теплосети, проходящей по участку 9-й Советской улицы от Суворовского проспекта до Фуражного переулка и 10-й Советской между Новгородской и Кирилловской улицами. Введенные ранее ограничения на этих участках сняты, и движение осуществляется в обычном режиме.
«Теплосеть» переложила на 9-й Советской и 10-й Советской 214 метров трубопроводов. В компании подчеркнули, что при модернизации применялись энергоэффективные технологии и материалы, позволяющие во много раз снизить потери тепла и предотвратить развитие коррозии.
Напомним, до 14 октября в связи с реконструкцией теплосети был перекрыт также участок 9-й Советской улицы от Суворовского проспекта до Мытнинской улицы. Помимо этого, по данным ГАТИ, до 15 мая 2022 года закрыт проезд по 10-й Советской улице между Кирилловской и Мытнинской улицами и по самим Кирилловской и Мытнинской вблизи пересечения с 10-й Советской.