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Гинцбург: Купивших сертификаты о вакцинации можно вычислить с помощью специального анализа

Гинцбург рассказал, сколько заболевших коронавирусом купили сертификаты о вакцинации

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Большинство россиян, которые говорят о вакцинации «Спутником V», но при этом заболевают коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат. Такое мнение 25 октября высказал ТАСС директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вычислить заболевшего с поддельным сертификатом можно с помощью специального анализа на наличие маркеров препарата. «Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80 % случаев», — пояснил Гинцбург.

«Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — заключил ученый.

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Комментарии (31)

Обнуление на удаленке
Настоящие фашисты((
michailPotapov
гинцбург вспомните освенцим а потом нюрнберг
вычислялка носатая
Poligraf
Понеслась. Ф. кинула кость, все местные ....с готовностью в нее вгрызаюься. В сотый раз по кругу одно и то же. Резвитесь.
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