«Как никто понимал мой юмор». Андрей Кивинов — о работе с режиссером Александром Рогожкиным

«Если бы он не задал ироничный тон первой серии «Фонарей», то потом, может быть, ничего бы и не получилось. С учетом бюджета и того времени он использовал по максимуму те возможности, что у нас тогда были», — рассказал Кивинов в разговоре с корреспондентом «Фонтанки» 24 октября.

Он также добавил, что Рогожкин был не только отличным режиссером, но и сценаристом — придумывал сходу диалоги и сразу реализовывал идеи, которые появлялись на площадке. «Он как никто понимал мой саркастический юмор и сам его добавлял. Мы были на одной волне», — добавил сценарист.

Воспоминаниями о Рогожкине в Faceboook поделился и программный директор фестиваля «Послание к человеку» Алексей Медведев. Он рассказал историю, как 15 лет назад во время церемонии награждения режиссер не смог приехать по состоянию здоровья и вышел на связь по Skype перед огромным залом. «И какой-то развязный ведущий спрашивает его: «Ну что, Александр, вы рады нашему призу? А то у вас вид какой-то недовольный». А Александр Владимирович так смущается, улыбается робко и говорит: «Да нет, не подумайте чего, я просто ногу отсидел, пока вашего звонка ждал», — написал Медведев. — И как бы в доказательство выдвигает эту ногу вперед, на камеру, которая к тому же стоит как-то снизу. Не знаю, получилось ли у меня объяснить, почему я запомнил эту пустяковину. Ну а как еще узнать простого, доброго, очень талантливого человека? Только так, только так». Один из самых известных режиссеров Петербурга Александр Рогожкин скончался 23 октября, через 20 дней после своего 72-летия. Как писала «Фонтанка», о смерти Рогожкина сообщил «Ленфильм».