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Скончался режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

Режиссер Александр Рогожкин, снявший знаменитые фильмы об «Особенностях...», а также ленту «Кукушка», скончался в Петербурге на 73-м году жизни. Эту информацию подтвердили «Фонтанке» на киностудии «Ленфильм» 24 октября.

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Народный артист России, лауреат Госпремии, он снял свыше полутора десятков фильмов. Среди них: «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», был сценаристом «Особенностей национальной политики». Работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Ему были подвластны разные жанры — не только комедии и детективы, но и фантастика, социальные драмы, притчи...

«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», — написала о его уходе на своей странице в «Фейсбуке» кинокритик Ольга Шервуд.

Выпускник Ленинградского государственного университета, получивший диплом историка-искусствоведа, он начинал художником на Ленинградском телевидении, в 1974–1977 годах работал на «Ленфильме» художником-декоратором. В 1982 году окончил ВГИК (занимался в мастерской Сергея Герасимова).

Его произведения были удостоены премий «Ника», «Золотой орел», «Кинотавр», было и международное признание — приз за лучшую режиссуру МКФ в Карловых Варах.

Но гораздо важнее — признание народное: созданные им образы егеря Кузьмича, генерала Иволгина, сотрудника угрозыска Левы Соловейчика и, конечно, финского студента, «подружившего» наши народы без знания языков, — запомнили от Калининграда до Камчатки.

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Комментарии (9)

kоt-obormot
Ну, все там будем!
Вот кого действительно жалко! Соболезнования семье!
Leadmonkey
Эх, ну вот. Надо пожалуй сегодня Охоту пересмотреть. Это будет примерно 30й раз.
муматор
вот это беда!!! Какие фильмы снял!!! Вечная память.
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