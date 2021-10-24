Скончался режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин

Народный артист России, лауреат Госпремии, он снял свыше полутора десятков фильмов. Среди них: «Особенности национальной охоты», «Особенности национальной рыбалки», «Особенности национальной охоты в зимний период», был сценаристом «Особенностей национальной политики». Работал над сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». Ему были подвластны разные жанры — не только комедии и детективы, но и фантастика, социальные драмы, притчи...



«Совершенно удивительный, гениальный, он был кошмарно недооценен (как, впрочем, не только он из ленфильмовских лучших людей)», — написала о его уходе на своей странице в «Фейсбуке» кинокритик Ольга Шервуд.