В арт-коммуналке в Пряничном доме неспокойно. Соседи вызывали полицию из-за съемок и шастающих по коридорам актеров

предоставила адвокат Ирина Осикина
Жителей коммунальной квартиры, частью которой является пространство, смутило присутствие толп посторонних, а также обилие реквизита, заполонившего и без того ограниченное пространство коридоров и прихожей. В лифте был замечен мужчина в офицерской форме. С другими соседями визит съемочной бригады согласован не был, «Ленфильм» или комитет по культуре тоже ничего про эти съемки не знают.
Воспрепятствовать не удалось. Прибыв на место, сотрудники установили, что все документы в наличии. Собственно, кроме права собственности на жилплощадь, если владелица не сдала ее кому-то за деньги, спросить с нее особо и нечего. Создательница арт-пространства Ольга Полищук отказалась комментировать ситуацию.
По словам адвоката Ирины Осикиной, которая представляет интересы одной из жительниц Нины Губановой, сторонники креативных индустрий не первый раз нарушают покой обитателей коммуналки. Так, ранее в прокуратуру были направлены жалобы на концерт Сергея Рогожина, в прошлом солиста «АукцЫона», который там выступал 8 октября.
На видеозаписи после концерта артист рассказал, что жители коммуналки якобы не возражали, а «стояли слушали под дверью, им очень понравилось».
Общественное пространство «Квартира № 6» в Пряничном доме появилось летом 2021 года. Оно занимает четыре из девяти комнат в коммунальной квартире и организует экскурсии, концерты, выставки. Однако толпы гуляющих по коридорам ценителей петербургской архитектуры и исторических интерьеров не обрадовали соседей — инвалида-пенсионера Нину Губанову и ее супруга. Как рассказывала «Фонтанка», они решили добиваться спокойного проживания в судебной плоскости.