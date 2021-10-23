В арт-коммуналке в Пряничном доме неспокойно. Соседи вызывали полицию из-за съемок и шастающих по коридорам актеров

Жителей коммунальной квартиры, частью которой является пространство, смутило присутствие толп посторонних, а также обилие реквизита, заполонившего и без того ограниченное пространство коридоров и прихожей. В лифте был замечен мужчина в офицерской форме. С другими соседями визит съемочной бригады согласован не был, «Ленфильм» или комитет по культуре тоже ничего про эти съемки не знают.

Воспрепятствовать не удалось. Прибыв на место, сотрудники установили, что все документы в наличии. Собственно, кроме права собственности на жилплощадь, если владелица не сдала ее кому-то за деньги, спросить с нее особо и нечего. Создательница арт-пространства Ольга Полищук отказалась комментировать ситуацию.