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В арт-коммуналке в Пряничном доме неспокойно. Соседи вызывали полицию из-за съемок и шастающих по коридорам актеров

Жителям коммунальной квартиры не понравились гости-киношники соседей

Соседи общественного пространства «Квартира № 6» в знаменитом Пряничном доме на Колокольной улице не пожелали участвовать в акте создания искусства. Как стало известно «Фонтанке», 23 октября в полицию Центрального района поступило сообщение, что по данному адресу ведется «незаконная съемка фильма».

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предоставила адвокат Ирина Осикина

Жителей коммунальной квартиры, частью которой является пространство, смутило присутствие толп посторонних, а также обилие реквизита, заполонившего и без того ограниченное пространство коридоров и прихожей. В лифте был замечен мужчина в офицерской форме. С другими соседями визит съемочной бригады согласован не был, «Ленфильм» или комитет по культуре тоже ничего про эти съемки не знают.

Воспрепятствовать не удалось. Прибыв на место, сотрудники установили, что все документы в наличии. Собственно, кроме права собственности на жилплощадь, если владелица не сдала ее кому-то за деньги, спросить с нее особо и нечего. Создательница арт-пространства Ольга Полищук отказалась комментировать ситуацию.

По словам адвоката Ирины Осикиной, которая представляет интересы одной из жительниц Нины Губановой, сторонники креативных индустрий не первый раз нарушают покой обитателей коммуналки. Так, ранее в прокуратуру были направлены жалобы на концерт Сергея Рогожина, в прошлом солиста «АукцЫона», который там выступал 8 октября.

На видеозаписи после концерта артист рассказал, что жители коммуналки якобы не возражали, а «стояли слушали под дверью, им очень понравилось».

Общественное пространство «Квартира № 6» в Пряничном доме появилось летом 2021 года. Оно занимает четыре из девяти комнат в коммунальной квартире и организует экскурсии, концерты, выставки. Однако толпы гуляющих по коридорам ценителей петербургской архитектуры и исторических интерьеров не обрадовали соседей — инвалида-пенсионера Нину Губанову и ее супруга. Как рассказывала «Фонтанка», они решили добиваться спокойного проживания в судебной плоскости.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

Wert
Делиться надо
shushu
Очень странно, что предъявить нечего - ведь для нежилого помещения (а оно используется как нежилое) для коммерческой деятельности требуется отдельный вход. В принципе арт-пространство и камерные концерты - вещи хорошие, скажем, центр Образцовой на Невском можно рассматривать как похожий пример. Но если соседи против, то надо как-то договариваться.
265887727
жалобщиков прикольно было бы выселить, куда нибудь в кудрово.
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