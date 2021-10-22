В Молдавии введён режим ЧП. Кишинёв не может договориться с «Газпромом» о продлении газовых контрактов

Режим чрезвычайного положения вводится в Молдавии на 30 дней — с 22 октября по 20 ноября, в связи с кризисом в энергетической сфере. Соответствующее решение принял в пятницу парламент страны по предложению правительства. Его поддержали 55 из 101 депутатов, сообщает 22 октября «Интерфакс».

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица сообщила, что в связи с режимом ЧП будет установлен особый ускоренный режим закупки природного газа, выделены средства для обеспечения закупки необходимых объемов природного газа, приняты решения для оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе путем отступления от нормативов.



В четверг 21 октября на встрече в Москве с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком и представителями «Газпрома» вице-премьеры молдавского правительства Андрей Спыну и Владислав Кульминский не смогли достигнуть договоренности по новому газовому контракту с Россией. Действие предыдущего контракта истекло 30 сентября. Он был временно продлен на месяц, но прежняя цена в $550 за 1 тыс. кубометров выросла до $790, отмечает информагентство.

«Газпром» требует от «Молдовагаза» реструктурировать свой долг на сумму, превышающую $500 млн, отмечает источники, близкие к переговорам. Параллельно Кишинев ведет переговоры об импорте газа с Румынией, Украиной и другими странами.

Год назад вместо «прокремлевского» президента Молдавии Игоря Додона к власти в Кишеневе пришла новый глава государства Майя Санду. Ее победу на выборах тогда «Фонтанке» прокомментировал нынешний глава МИД Молдавии Нику Попеску.

Осенью 2021 года на фоне ограничения в поставках газа в ЕС, которые начались еще летом, резко выросли цены на голубое топливо. В начале октября Владимир Путин объяснил рост цен на газ в Европе «суетой и шараханиями».

