Песков: Россия максимально увеличила поставки газа в Европу

Россия до максимума увеличила поставки газа в Европу — насколько позволяют существующие контракты. Об этом в среду, 13 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть, до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», — цитирует Пескова «Интерфакс».
Вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок газа в страны Европы представитель Кремля переадресовал в «Газпром».
«Фонтанка» писала, что ранее о «самой благоприятной» цене на газ Россию попросил президент Сербии Александр Вучич. При этом президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа через Украину.