Песков: Россия максимально увеличила поставки газа в Европу

Россия до максимума увеличила поставки газа в Европу — насколько позволяют существующие контракты. Об этом в среду, 13 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть, до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», — цитирует Пескова «Интерфакс».



Вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок газа в страны Европы представитель Кремля переадресовал в «Газпром».

