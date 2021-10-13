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Песков: Россия максимально увеличила поставки газа в Европу

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Россия до максимума увеличила поставки газа в Европу — насколько позволяют существующие контракты. Об этом в среду, 13 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть, до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», — цитирует Пескова «Интерфакс».

Вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок газа в страны Европы представитель Кремля переадресовал в «Газпром».

«Фонтанка» писала, что ранее о «самой благоприятной» цене на газ Россию попросил президент Сербии Александр Вучич. При этом президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа через Украину.

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Комментарии (1)

07A
Максимально? Максимально от минимального!
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