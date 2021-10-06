Путин: Нужно соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа через Украину. Об этом он сообщил 6 октября на совещании по вопросам развития энергетики.



По мнению главы государства, «Газпром» не должен увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины, несмотря на выгоду.



«Много спекуляций на этот счет. «Газпром» считает, что ему экономически выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам — давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу СО2, дешевле все получается, по 3 млрд долларов по году. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту прокачки нашего газа через Украину», — сказал Путин.

