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Путин: Нужно соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа через Украину

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости соблюдать контрактные обязательства по поставкам газа через Украину. Об этом он сообщил 6 октября на совещании по вопросам развития энергетики.

По мнению главы государства, «Газпром» не должен увеличивать поставки газа по новым трубопроводам в обход Украины, несмотря на выгоду.

«Много спекуляций на этот счет. «Газпром» считает, что ему экономически выгоднее было бы даже заплатить Украине штраф, но увеличить объем прокачки по новым системам — давление больше в трубе, меньше выбросов в атмосферу СО2, дешевле все получается, по 3 млрд долларов по году. Но я прошу этого не делать. Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту прокачки нашего газа через Украину», — сказал Путин.

Президент уверен, что, несмотря на сложности в отношениях между Москвой и Киевом, Украину не нужно ставить в трудное положение. Кроме того, не стоит и подрывать отношение к «Газпрому» как к абсолютно надежному партнеру.

При этом глава государства отметил, что газотранспортная система Украины давно не ремонтировалась, и в ней в любой момент «может что-то лопнуть».

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Комментарии (7)

alexpv
Наигрязнейшее дело , конечно , эта политика и политики. Прописная истина, однако.
Guest1234
Трубопроводы, которые в обход Украины, и так близко к пределу работают. Куда там увеличивать? Это он так иносказательно пытается показать миру, что не надо тормозить согласование северного потока 2, он Украину обижать не хочет.
Владислав Терехин
Лопнет. Верю президенту.
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