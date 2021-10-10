Президент Сербии Вучич попросил у России «самой благоприятной» цены на газ для его страны

Президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обратился к России с просьбой предоставить его стране наиболее благоприятную в Европе цену на газ.



«Я попросил министра Лаврова, чтобы он передал просьбу президенту Путину, попросил (вице-премьера РФ Юрия — Прим. ред.) Борисова, и мне не стыдно это признать: мы надеемся, что в Сербии будет самая благоприятная цена на газ в Европе», — цитирует Вучича вечером 10 октября «Интерфакс».



По мнению сербского президента, энергетический кризис в Европе гораздо серьёзнее, чем думают многие. При этом он считает, что на Сербии данная ситуация скажется в меньшей степени, поскольку его стране «хватило смелости построить газопровод». «Если бы мы не сделали этого с российской стороной, что бы мы сделали? Взяли бы верёвку и...», — заявил Вучич.