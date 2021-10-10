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Президент Сербии Вучич попросил у России «самой благоприятной» цены на газ для его страны

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Президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обратился к России с просьбой предоставить его стране наиболее благоприятную в Европе цену на газ.

«Я попросил министра Лаврова, чтобы он передал просьбу президенту Путину, попросил (вице-премьера РФ Юрия — Прим. ред.) Борисова, и мне не стыдно это признать: мы надеемся, что в Сербии будет самая благоприятная цена на газ в Европе», — цитирует Вучича вечером 10 октября «Интерфакс».

По мнению сербского президента, энергетический кризис в Европе гораздо серьёзнее, чем думают многие. При этом он считает, что на Сербии данная ситуация скажется в меньшей степени, поскольку его стране «хватило смелости построить газопровод». «Если бы мы не сделали этого с российской стороной, что бы мы сделали? Взяли бы верёвку и...», — заявил Вучич.

Отметим, что переговоры Вучича и Лаврова прошли в воскресенье вечером в президентском дворце в Белграде.

Ранее «Фонтанка» писала, что Россия подписала 15-летний контракт на поставку газа с Венгрией. Это вызвало болезненную реакцию со стороны Украины, так как по новому соглашению, топливо пойдёт в обход её газотранспортной системы.

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Комментарии (2)

Hans-Christian
А при чём здесь глава МИД и Президент? У Газпрома нет тарифной сетки и каждый раз нужно на самом верху спрашивать?
Как вообще Западная и Восточная Европа жила до поставок нашего газа? Неужели столько иммигрантов понаехало, что не хватает энергоносителей?
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Вообще то Сербия борется за звание участника ЕС. Ласковый теленок двух матк сосет, да? У Брюсселя пусть клянчит…Хотя наш Вовка - добрая душа.
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