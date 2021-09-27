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Россия подписала 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа

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«Газпром» подписал долгосрочное соглашение о поставках газа в Венгрию. Об этом 27 сентября сообщает Reuters.

Договор подписан руководителями российского газового монополиста и венгерской энергетической группы MVM. В течение 15 лет поставить собираются 4,5 млрд кубометров газа. Церемония подписания проходила в министерстве иностранных дел Венгрии в присутствии гендиректора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой и главы МИДа Венгрии Петера Сийярто.

Изменить условия контракта можно будет не раньше чем через 10 лет. Ранее сообщалось, что поставки «Газпром» планирует начать с 1 октября.

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Комментарии (1)

FedorGr
Демократические лицемеры Европы медленно и тихо, но верно и методично, сливаются в компанию друзей соседей русского президента. Деньги скоро будут течь бурной рекой, как течёт газ и нефть по трубам. Легально, в оплату, со словами благодарности, с западными легальными счетами, для детишек и почётной пенсией. Капитализм есть капитализм, слабак на выгоду и халяву.
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