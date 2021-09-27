Россия подписала 15-летний контракт с Венгрией на поставку газа

«Газпром» подписал долгосрочное соглашение о поставках газа в Венгрию. Об этом 27 сентября сообщает Reuters.



Договор подписан руководителями российского газового монополиста и венгерской энергетической группы MVM. В течение 15 лет поставить собираются 4,5 млрд кубометров газа. Церемония подписания проходила в министерстве иностранных дел Венгрии в присутствии гендиректора «Газпром экспорта» Елены Бурмистровой и главы МИДа Венгрии Петера Сийярто.



Изменить условия контракта можно будет не раньше чем через 10 лет. Ранее сообщалось, что поставки «Газпром» планирует начать с 1 октября.

