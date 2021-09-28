Кремль попросил не устраивать истерику из-за контрактов «Газпрома» с Венгрией

Контракт российского монополиста ПАО «Газпром» на поставку газа в Венгрию в течение 15 лет — предмет межгосударственных отношений и не нарушает правил международной торговли или чьих-то прав. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Вы знаете, что никаких табуированных маршрутов не существует, нет никакого места для критики», — цитирует Пескова 28 сентября РБК.



Представитель Кремля также отметил, что «не должно быть места для таких истеричных реакций».



Комментарий Пескова стал ответом на заявления официального Киева о том, что этот контракт якобы был «продиктован Кремлем» и не имеет под собой экономического основания. Наиболее болезненным для Украины стало то, что по этому соглашению топливо следующие 15 лет пойдет в обход ее газотранспортной системы, через «голубой поток» и новые газопроводы в Восточной Европе.

