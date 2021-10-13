Путин: У России запасы газа планетарного масштаба, и уже до конца года она выйдет на рекорды по поставкам

Уже до конца 2021 года Россия поставит рекорд по объемам поставок газа на международные рынки, заявил в среду, 13 октября, президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, российские компании никогда не отказывались выполнять запросы из-за рубежа на увеличение поставок даже сверх контрактов.



При этом президент назвал утверждения о том, что РФ использует энергетику как оружие, «политически мотивированной болтовней». Он не отказался от идеи увеличить поставки газа через Украину, но отметил, что для этого должны последовать конкретные предложения, а условия транзита должны быть обоснованными. Вместе с тем Путин указал на опасность увеличения транзита через газотранспортную систему Украины, так как ее износ превышает 80%.

