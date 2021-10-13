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Путин: У России запасы газа планетарного масштаба, и уже до конца года она выйдет на рекорды по поставкам

Россия до конца 2021 года выйдет на рекордные поставки газа на мировой рынок. При этом Владимир Путин отрицает обвинения в использовании углеводородов в качестве экономического оружия против Европы.

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Уже до конца 2021 года Россия поставит рекорд по объемам поставок газа на международные рынки, заявил в среду, 13 октября, президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, российские компании никогда не отказывались выполнять запросы из-за рубежа на увеличение поставок даже сверх контрактов.

При этом президент назвал утверждения о том, что РФ использует энергетику как оружие, «политически мотивированной болтовней». Он не отказался от идеи увеличить поставки газа через Украину, но отметил, что для этого должны последовать конкретные предложения, а условия транзита должны быть обоснованными. Вместе с тем Путин указал на опасность увеличения транзита через газотранспортную систему Украины, так как ее износ превышает 80%.

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Комментарии (10)

266337012
Это все конечно хорошо, но вот денег на выкуп нового детского сада на Красуцкого у администрации почему то не нашлось. А так выходит, вроде старается бизнес, газ добывает и прочее всякое, а вот мы , простые горожане видим, как новый детский сад кувалдами в центре города разносят.
265947515
Опять, "рекордные поставки на мировой рынок" при падающей добыче в стране, половина которой вообще не газифицирована. Скотство какое то.
SKPTM
снова одно и тоже:
- Мы сильнее всех,
- мы больше всех,
- мы лучше всех,
- мы святые, а вокруг одни балбесы..

кто-то это вообще в 2021 году воспринимает?
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