Пожарные спасли дикобраза из горевшей у отеля на Приморском шоссе карантинной будки при мини-зоопарке

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре на Приморском шоссе, 593, поступило в 07:50.



Горела дощатая, размером 2 на 3 метра, бытовка. Силами трех пожарных расчетов и 15 человек личного состава в 8:08 пожар был локализован.



По данным «Фонтанки», в строении за территорией отеля расположен карантин для мини-зоопарка. Туда помещают новоприбывших животных. Сотрудники МЧС на руках вынесли из огня дикобраза. Остальные животные (среди которых, по данным с сайта заведения, европейская лань, енот, ящерица и удав) не пострадали, так как находились в другом здании.

