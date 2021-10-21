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Пожарные спасли дикобраза из горевшей у отеля на Приморском шоссе карантинной будки при мини-зоопарке

На Приморском шоссе рано утром горел карантин при мини-зоопарке

Пожарных вызвали утром 21 октября в Курортный район.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре на Приморском шоссе, 593, поступило в 07:50.

Горела дощатая, размером 2 на 3 метра, бытовка. Силами трех пожарных расчетов и 15 человек личного состава в 8:08 пожар был локализован.

По данным «Фонтанки», в строении за территорией отеля расположен карантин для мини-зоопарка. Туда помещают новоприбывших животных. Сотрудники МЧС на руках вынесли из огня дикобраза. Остальные животные (среди которых, по данным с сайта заведения, европейская лань, енот, ящерица и удав) не пострадали, так как находились в другом здании.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

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Комментарии (6)

Эд Хэммет
Совсем дикий, но весьма симпатичный.
DEMOMON
Видимо фонтань не может оправиться от проигрыша Зенита.
VKuser604254
дикООбраз. Мда, Фоннннтанка....мдаааа.....
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