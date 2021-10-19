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Плавучий дом. Семейная пара из Канады переправила столетнее здание на лодках через залив

В Канаде столетний дом переправили через залив

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Жители Канады Дэниэла Пении и Кирк Ловелл переправили через залив Святого Лаврентия столетний дом. Они выкупили его, когда он стоял на острове Ньюфаундленд, сообщает 19 октября SaltWire.

Пенни присмотрела домик еще в детстве, а через много лет после объявления о его сносе пара выкупила здание. Перевезти покупку на грузовике через дорогу не вышло — мешали линии электропередач. Тогда возникла идея переправить его по воде — известны случаи таких перевозок еще в прошлом веке.

Автор: saltwire.com

К берегу дом привезли на стальном каркасе с колесами, а потом с помощью моторных лодок отправили через залив на платформе из 28 пластиковых бочек и пенопласта. В пути случилась неприятность: дом накренился и начал тонуть, но его спасли ближние лодки.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Святой Лаврентий (Палыч) одобряет😎
Интересно, а дом не намок в процессе? Сушить будут? 🤔
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