Плавучий дом. Семейная пара из Канады переправила столетнее здание на лодках через залив

Жители Канады Дэниэла Пении и Кирк Ловелл переправили через залив Святого Лаврентия столетний дом. Они выкупили его, когда он стоял на острове Ньюфаундленд, сообщает 19 октября SaltWire.



Пенни присмотрела домик еще в детстве, а через много лет после объявления о его сносе пара выкупила здание. Перевезти покупку на грузовике через дорогу не вышло — мешали линии электропередач. Тогда возникла идея переправить его по воде — известны случаи таких перевозок еще в прошлом веке.