Обзор новой музыки октября: Coldplay, Tequilajazzz, James Blake и другие

Фото: Скриншот/youtube.com Поделиться Поделиться







В октябрьском обзоре музыкальных новинок — несбывшееся чудо от Coldplay, звездный экипаж под управлением Tom Morello, лирические эксперименты со звуком от James Blake, мутирующий поп Trizah, долгожданный альбом Tequilajazzz, олдскул-рэп экс-участника «Пасош», первый лонгплей ветеранов петербургского абстрактного хип-хопа True Flavas и уже четвертый в этом году альбом Алексея Айги, на этот раз в составе дуэта.

Coldplay. Music of The Spheres

Автор: youtube.com/Coldplay

Горжусь тем, что в начале нулевых я одним из первых в отечественной музыкальной среде заметил появление первого альбома Coldplay «Parashutes». Помню, как пытался убедить тогдашнего музыкального редактора «Радио Ностальжи», что ему просто необходимо поставить песни коллектива в плейлист радиостанции. Песни в плейлист не попали, но я оказался прав. Спустя всего несколько недель все радиоволны страны были заполнены яркими, эмоциональными и одновременно строгими микрошедеврами Криса Мартина.



Второй альбом группы зашел публике не хуже, чем первый. Но дальше Мартин увлекся подробностями личной жизни и выстраиванием публичного образа. А песни Coldplay, по крайней мере мне так казалось, ушли куда-то на второй план.

Преданных поклонников это не останавливало, они обожали своего кумира и с восторгом встречали каждое новое творение ансамбля. До меня же свежие релизы коллектива доносились скорее отголосками рецензий. В целом Coldplay хвалили, отмечали, что ансамбль набирает мощь и убедительность, «обрастает мясом». Мои личные точечные попытки вернуться к прослушиванию песен коллектива успехом не увенчались. Убедительность и правда присутствовала, но «цеплять» перестало.

Встреча с последним альбомом для меня была шансом заново переоткрыть коллектив и вернуться в ряды его поклонников. С прискорбием хочу признать, что чуда не случилось. Пластинка кажется вымученной и выспренней попыткой заигрывания с поп-музыкой. Чудовищные наслоения звуков и аранжировок, лобовые мелодии и общее ощущение невероятной скуки. Печально, когда группе по большому счету нечего сказать, а положение обязывает выдавать очередные нетленки.



Видимо, интуитивно понимая, что что-то сломалось, Coldplay решили поддержать выход нового релиза околомузыкальными новостями и объявили о том, что планируют свой тур в поддержку альбома провести на возобновляемой энергии. При помощи специального оборудования на каждом концерте прыжки поклонников будут превращаться в электричество, питающее концертную аппаратуру. Проблема лишь в том, что под такие песни сложно рассчитывать на активные прыжки фанатов. И колонки-лампочки имеют все шансы потухнуть прямо посередине выступления.

James Blake. Friends That Brake Your Heart



Автор: youtube.com/James Blake

Когда-то Джеймс Блейк взорвал всю меломанскую общественность, догадавшись петь пронзительные поп-песни в обрамлении моднейшего по тем временам альтернативного электронного стиля дабстеп.

Результат получился впечатляющим, выиграли от этого союза обе стороны. Дабстеп быстро превратился в массовый музыкальный тренд и был взят на вооружение самыми модными продюсерами. А Блейк вошел в число самых топовых артистов для продвинутой молодежи.



Высоко задрав планку с самого первого своего релиза, артист находит в себе силы и таланты, чтобы не терять качество. Альбомы у него выходят достаточно редко, но каждый становится маленькой революцией с точки зрения работы со звуком.

Блейк и его команда всегда находятся в активном поиске новых стилей и направлений, которые им предстоит освоить и «присвоить». Поэтому каждая новая работа артиста находится «на передовой» звука.

Но если бы секрет заключался только в этом, Джеймс Блейк никогда бы не стал настолько популярным. Все новые звуки — это всего лишь органичный и прочувствованный фон для его феноменального голоса и уникального композиторского таланта. Сочетание глубоко личного и остроактуального — это тот рецепт, который не подводит музыканта никогда.

Критики в основном прохладно встретили его последнюю работу. Я понимаю почему: в ней нет точно очерченного музыкального формата. Она эклектична и постоянно обманывает ожидания. В ней слишком много эксперимента.

Мне же альбом показался, возможно, самым личным и последовательным высказыванием уже зрелого музыканта. Блейк, кажется, отпустил себя и наконец делает что хочет. Победил все стили, перестал оглядываться на звук, стал наконец самим собой и бесконечно этим интересен.



Tom Morello. Atlas Underground Fire

Автор: youtube.com/Tom Morello

Глядя на оформление альбома Tom Morello и изучая название песен и состав участников проекта, кажется, что это сборник или саундтрек к неизвестному фильму. Никакой целостности, никакого выраженного послания к слушателю. Но все-таки это полновесный альбом давно пустившегося в одиночное плавание участника Rage Against The Machine. Просто в это плавание он собрал разношерстный экипаж и практически предоставил ему самоуправление. По меткому выражению критиков, Морелло на этом альбоме нажал «поп-кнопку», словно поставил себе цель, не слишком заморачиваясь на концепте и целостности, сочинить и записать с друзьями кучу бодрых и цепких хитов.

Альбом при прослушивании «рассыпается» по дороге и «дает течь» из всех пробоин. Но за несколько песен этой пластинке можно простить многое. Например, за ударную версию Highway To Hell авторства AC/DC, исполненную вместе с Брюсом Спрингстином и Эдди Веддером. Tirzah. Colourgrade

Автор: Tir zah/youtube.com

Совсем юная британская певица начинала сочинять свои песни чуть ли не на греческом языке. Но ее очень быстро «вычислил» уважаемый альтернативный лейбл Domino Records и взял под свое крыло. В результате к данному моменту на счету певицы два полноценных альбома, записанных в сотрудничестве с известным в узких меломанских кругах Mica Levi (Micachu). Эти альбомы по формальному признаку можно причислить к разделу поп-музыки. Но сделан этот поп столь хитрым образом, что критики не спешат с определениями и, скорее, относят творчество певицы к категории «экспериментальная музыка».



Если душа требует простых мелодий, но вы считаете себя слишком сложным и искушенным потребителем прекрасного, прослушивание творений Tirzah доставит вам безусловную радость и полное удовлетворение. Все-таки поп-музыка сейчас — в авангарде работы со звуком и освоении актуальных стилей. И новый альбом юной англичанки — очередное доказательство.

Tequilajazzz. Камни



Автор: youtube.com/Tequilajazzz family

Tequilajazzz — это путеводная нить нашей альтернативной музыки. Держась за нее, мы многие годы уверенно следуем запутанными тропами музыкального лабиринта. Мы взрослеем вместе с альбомами группы, вкусовые предпочтения трансформируются синхронно с изменением стиля «Текилы». В архиве коллектива есть бескомпромиссные хардкор-альбомы, есть альбомы, наполненные стопроцентными хитами. Есть даже откровенно монотонные и неброские пластинки. Но каждый раз Евгению Федорову удается создать точное и соответствующее моменту высказывание, в котором, с одной стороны, учтены все тенденции современности, а с другой — нет даже намека на прогиб под обстоятельства.



«Камни» — это очередная вершина, акме Tequilajazzz, пластинка, собравшая в себе всю музыку и все слова, которыми жил коллектив на протяжении двадцати лет. Выкристаллизовавшийся смысл, достигший мудрого осмысления звук. Работа, впитавшая в себя все инсайты коллектива. Песни, хардкорные по духу и настроению, при этом сложносочиненные и по мастерству исполнения достойные встать в один ряд с шедеврами мирового прог-рока. Строгие и неброские тексты. И практически полное отсутствие хитов-боевиков. Но в данном случае это ни в коей мере не является недостатком альбома. Скорее, продуманным шагом и желанием каждый отдельный трек поставить ровно туда, где он должен быть, не выделяясь среди остальных высказываний, не перетягивая на себя одеяло смысла.

Алексей Айги и Аркадий Марто. DA

Автор: youtube.com/Alexei Aigui

Если бы в русской музыке учредили премию музыкального стахановца, в этом году ее по праву должен был бы получить Алексей Айги. Два полноценных альбома с «Ансамблем 4.33», несколько саундтреков, а теперь еще и блестящая пластинка «на двоих» — дуэт Айги и пианиста, пионера электронной российской музыки Аркадия Марто.

Марто появился в «Ансамбле 4.33» одним из последних. Но с его приходом звуки клавишных стали задавать новое направление. И если в составе «Ансамбля 4.33» взаимодействие скрипки и рояля было одной из сюжетных линий, то в появившемся по ходу дела сайд-проекте дуэта этот диалог стал естественным и основным содержанием.

Айги любит «хулиганить», оттенять значимость своей музыки ироничным и неоднозначным вторым планом. Эта тактика позволяет композитору совладать со звериной серьёзностью минимализма, и вместо того, чтобы положить все на его алтарь, превратить его в игрушку в собственных руках. По такому принципу и существует дуэт Айги — Марто. Начиная каждое свое произведение игрой в неоклассики, они очень быстро и непринуждённо уходят вразнос и раздирают весь напыщенный авангардизм в клочья.

Дополнительную прелесть ситуации создает обманчивый стереотип восприятия фортепианно-скрипичного дуэта. Состав, скорее подходящий для какого-нибудь парижского кафе-шантана, — и это прекрасно осознают сами музыканты и с огромным удовольствием играют и в этот штамп, давая себе возможность иногда лирически пострадать и выдавить романтическую слезу. Но все это лишь для того, чтобы в самый неожиданный момент со всей дури бухнуть по клавишам и вдарить по струнам, добавить к мелодии звуков утреннего кофе или радио и обмануть наши ожидания.

Эти музыканты вообще большие обманщики и крайне несерьезные люди. За это, а также за непрерывную цепочку музыкальных откровений мы их и любим.

True Flavas. True Flavas



Автор: youtube.com/Stereophonk

Если кого и называть непреходящим символом петербургской альтернативной электронной сцены, так это бесспорно квартет True Flavas. Четверо парней начинали как диджейский квартет и принимали участие во всех значимых танцевальных событиях города. На равных выступали с самыми мощными заезжими знаменитостями и создавали нужный вайб и грув везде, где этого требовали обстоятельства.

За время своего существования проект неоднократно трансформировался и в итоге из исключительно диджейского состава превратился в полноценный лайв-бэнд, играющий инструментальную музыку. Единственное, чего не было у коллектива, так это полноценного альбома. И вот наконец и этот пробел в биографии группы заполнен. True Flavas записали пластинку, которая сразу была выпущена авторитетным европейским лейблом на лимитированном виниле с уникальным оформлением.

Про музыку тут даже и говорить ничего не нужно. Все, кому надо, знают, чего ожидать от этих продвинутых и вдумчивых музыкантов, обладающих не только редким вкусом в отношении музыки, но и отличным композиторским и исполнительским мастерством, которое многократно проверено в самых тяжёлых полевых условиях бесчисленных концертов, рейвов и вечеринок. Абстрактный хип-хоп жив, по крайней мере в отдельно взятой северной культурной столице.

Петар Мартич. Петар

Автор: youtube.com/Petar Martic

Не так давно отшумел скандал, связанный с абьюзом со стороны лидера группы «Пасош», приведший в итоге к распаду этой самой группы — к слову, одной из самых востребованных среди молодежи. Но, как оказалось, в музыкальном плане это сыграло свою положительную роль.

Исчезновение гитарного «Пасоша» привело Петара Мартича к поискам собственной творческой идентичности и в итоге выбросило его в бурные воды хип-хопа. Что особенно приятно, хип-хоп у Мартича оказался не из разряда того модного нынче и откровенно раздолбайского музыкального формата, в котором невозможно уцепиться ни за слова, ни за музыку, ни за биты. Мартич записал свой сольный дебютный альбом в жанре любимого всеми старичками олдскула, в котором на месте броские семплы, пружинистые ударные и общее бестолково-ироничное настроение. Ироничное — в данном случае очень важное слово. Потому что содержание альбома, по словам самого артиста, это попытка покопаться в себе и рассказать о своей нынешней жизни максимально весело, просто, а главное — беспощадно точно по отношению к самому себе.

Альбом получился бодрым. Определение, очень редко в последнее время применимое к современной музыке. И это безусловный успех.

Денис Рубин, специально для «Фонтанки.ру»