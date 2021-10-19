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Молодой кассир в Зеленогорске остался без мотоцикла, но не растерялся и отобрал байк у угонщика

Мужчина в Зеленогорске сам задержал угонщика своего мотоцикла

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Житель Ленобласти попытался угнать мотоцикл у молодого человека в Курортном районе Петербурга, но в итоге был им же и задержан. Байкер заметил похитителя и не дал ему уйти.

Как сообщает 19 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около половины девятого вечера в полицию обратился 19-летний кассир магазина. Он рассказал, что от здания, расположенного в доме 516 по Приморскому шоссе в Зеленогорске, угнали его мотоцикл Suzuki Bandit 1990 года выпуска стоимостью 100 тысяч рублей.

Искать угонщика полиции не пришлось. Еще в 19:50, обходя территорию, в 200 метрах от магазина заявитель увидел мужчину, который катил его байк в сторону Финского залива. Молодой человек отобрал свой мотоцикл, а угонщика задержал и потом передал полицейским. Задержанный оказался 40-летним жителем одной из деревень Ломоносовского района Ленобласти.

В отношении нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1, ч. 1, КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотоцикл после осмотра передали собственнику под сохранную расписку.

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Комментарии (3)

alexadmin
"остался без мотоцикла, но не растерялся и отобрал байк у другого мотоциклиста"
Так была бы куда как более цельная история.
Безработный из Твери
"В отношении нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ)".

В свете особенностей правовой системы РФии, можно ли уточнять, на кого составлен протокол и против кого решается вопрос о возбуждении уголовного дела?
kоt-obormot
В плавь решил добираться до Ломоносова?
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