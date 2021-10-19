Молодой кассир в Зеленогорске остался без мотоцикла, но не растерялся и отобрал байк у угонщика

Житель Ленобласти попытался угнать мотоцикл у молодого человека в Курортном районе Петербурга, но в итоге был им же и задержан. Байкер заметил похитителя и не дал ему уйти.
Как сообщает 19 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, накануне около половины девятого вечера в полицию обратился 19-летний кассир магазина. Он рассказал, что от здания, расположенного в доме 516 по Приморскому шоссе в Зеленогорске, угнали его мотоцикл Suzuki Bandit 1990 года выпуска стоимостью 100 тысяч рублей.
Искать угонщика полиции не пришлось. Еще в 19:50, обходя территорию, в 200 метрах от магазина заявитель увидел мужчину, который катил его байк в сторону Финского залива. Молодой человек отобрал свой мотоцикл, а угонщика задержал и потом передал полицейским. Задержанный оказался 40-летним жителем одной из деревень Ломоносовского района Ленобласти.
В отношении нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство (ст. 20.1, ч. 1, КоАП РФ). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мотоцикл после осмотра передали собственнику под сохранную расписку.