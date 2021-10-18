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Умные остановки и водородное авто. Что показывают на выставке современного транспорта в Экспофоруме

В Петербурге открылся форум SmartTransport

В Экспофоруме в Петербурге 18 октября открылись V Международный инновационный форум SmartTransport и II Международный форум транспортной инфраструктуры. Там хвастают умным трамваем и машиной на водороде.

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Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Как сообщает корреспондент «Фонтанки», авто на жидком связанном водороде от московского производителя пока скрыто под покрывалом, посетителям его покажут 19 октября.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Зато открыты два остановочных павильона с информационными стелами к ним, один из них напоминает установленный у станции метро «Гостиный двор». «Фонтанка» писала о том, как в городе заглохла программа умных остановок и чиновники переключились на установку стендов без всякого интерактива. Тем не менее на выставке показаны пилоны уже с информационным табло, подсветкой и камерой видеонаблюдения.

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Кроме того, есть несколько макетов с движущимся трамваем. Первый – это уже известный концессионный проект по скоростной линии «Купчино – Шушары – Славянка», сейчас она в стадии проектирования.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Второй – макет беспилотного трамвая от «Горэлектротранса», который может двигаться по заданному маршруту в городской среде, распознавая образы и мгновенно анализируя данные.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Помимо этого, на выставке уже не в первый раз публике представили трехсекционный трамвай «Витязь Ленинград» с алюминиевым корпусом, о котором подробно писала «Фонтанка».

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Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В экспозиции можно увидеть автобус на газовом топливе и макет газозаправочной станции. Напомним, в рамках так называемой транспортной реформы на обновленную маршрутную сеть выйдет подвижной состав только на сжиженном или компримированном природном газе.

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В рамках форумов заявлено 530 участников, 120 спикеров, 18 представителей регионов. Мероприятия продлятся 18-20 октября.

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (1)

VVM1962
какой-то бред, остановки простые не могут сделать, а пытаются что-то из себя изобразить.
Пересечение Комендантского и Шаврова.
Две остановки по Шаврова сразу за перекрестком, что мешает сделать карман(место позволяет). Никому нет дела, машины поворачивающие с Комендантского на Шаврова (в обоих направлениях) упираются в стоящий на остановке транспорт.
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