Умные остановки и водородное авто. Что показывают на выставке современного транспорта в Экспофоруме

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как сообщает корреспондент «Фонтанки», авто на жидком связанном водороде от московского производителя пока скрыто под покрывалом, посетителям его покажут 19 октября.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Зато открыты два остановочных павильона с информационными стелами к ним, один из них напоминает установленный у станции метро «Гостиный двор». «Фонтанка» писала о том, как в городе заглохла программа умных остановок и чиновники переключились на установку стендов без всякого интерактива. Тем не менее на выставке показаны пилоны уже с информационным табло, подсветкой и камерой видеонаблюдения.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Кроме того, есть несколько макетов с движущимся трамваем. Первый – это уже известный концессионный проект по скоростной линии «Купчино – Шушары – Славянка», сейчас она в стадии проектирования.



Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Второй – макет беспилотного трамвая от «Горэлектротранса», который может двигаться по заданному маршруту в городской среде, распознавая образы и мгновенно анализируя данные.



Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Помимо этого, на выставке уже не в первый раз публике представили трехсекционный трамвай «Витязь Ленинград» с алюминиевым корпусом, о котором подробно писала «Фонтанка».



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

В экспозиции можно увидеть автобус на газовом топливе и макет газозаправочной станции. Напомним, в рамках так называемой транспортной реформы на обновленную маршрутную сеть выйдет подвижной состав только на сжиженном или компримированном природном газе.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В рамках форумов заявлено 530 участников, 120 спикеров, 18 представителей регионов. Мероприятия продлятся 18-20 октября.

