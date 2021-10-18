Умные остановки и водородное авто. Что показывают на выставке современного транспорта в Экспофоруме

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», авто на жидком связанном водороде от московского производителя пока скрыто под покрывалом, посетителям его покажут 19 октября.
Зато открыты два остановочных павильона с информационными стелами к ним, один из них напоминает установленный у станции метро «Гостиный двор». «Фонтанка» писала о том, как в городе заглохла программа умных остановок и чиновники переключились на установку стендов без всякого интерактива. Тем не менее на выставке показаны пилоны уже с информационным табло, подсветкой и камерой видеонаблюдения.
Кроме того, есть несколько макетов с движущимся трамваем. Первый – это уже известный концессионный проект по скоростной линии «Купчино – Шушары – Славянка», сейчас она в стадии проектирования.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Второй – макет беспилотного трамвая от «Горэлектротранса», который может двигаться по заданному маршруту в городской среде, распознавая образы и мгновенно анализируя данные.
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Помимо этого, на выставке уже не в первый раз публике представили трехсекционный трамвай «Витязь Ленинград» с алюминиевым корпусом, о котором подробно писала «Фонтанка».
Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
В экспозиции можно увидеть автобус на газовом топливе и макет газозаправочной станции. Напомним, в рамках так называемой транспортной реформы на обновленную маршрутную сеть выйдет подвижной состав только на сжиженном или компримированном природном газе.
В рамках форумов заявлено 530 участников, 120 спикеров, 18 представителей регионов. Мероприятия продлятся 18-20 октября.