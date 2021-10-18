Движение по Исаакиевской площади ограничат на месяц, по площади Труда — на две недели

Как сообщает 18 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с сегодняшнего дня и до 18 ноября будет ограничено движение транспорта по Исаакиевской площади от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко, Вознесенскому проспекту от Исаакиевской площади до переулка Пирогова и переулку Антоненко от Исаакиевской площади до Казанской улицы. Кроме того, до 25 октября ограничили проезд по набережной Мойки от Почтамтского переулка до Большой Морской улицы.
С 19 октября до 1 ноября ограничивается движение по площади Труда от Галерной улицы до набережной Адмиралтейского канала и по Галерной улице от площади Труда до дома 28, литера Б, по Галерной улице.
На обеих площадях и ближайших улицах АО ПО «Возрождение» будет ремонтировать тротуары.
С 21 октября по 11 ноября для ремонта дорожного покрытия будет перекрыто движение по Тарховской улице в Сестрорецке — от Приморского шоссе до залива. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».