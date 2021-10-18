FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Движение по Исаакиевской площади ограничат на месяц, по площади Труда — на две недели

Ремонт тротуаров потеснит водителей на площадях Адмиралтейского района Петербурга. В Сестрорецке одну из улиц перекроют дорожные работы.

1
Печать

Как сообщает 18 октября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с сегодняшнего дня и до 18 ноября будет ограничено движение транспорта по Исаакиевской площади от Вознесенского проспекта до переулка Антоненко, Вознесенскому проспекту от Исаакиевской площади до переулка Пирогова и переулку Антоненко от Исаакиевской площади до Казанской улицы. Кроме того, до 25 октября ограничили проезд по набережной Мойки от Почтамтского переулка до Большой Морской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

С 19 октября до 1 ноября ограничивается движение по площади Труда от Галерной улицы до набережной Адмиралтейского канала и по Галерной улице от площади Труда до дома 28, литера Б, по Галерной улице.

На обеих площадях и ближайших улицах АО ПО «Возрождение» будет ремонтировать тротуары.

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться

С 21 октября по 11 ноября для ремонта дорожного покрытия будет перекрыто движение по Тарховской улице в Сестрорецке — от Приморского шоссе до залива. Работы ведет СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Фото: ГАТИ Петербурга
ПоделитьсяПоделиться
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ДЮрьевич
И как часто было движение по переулку Антоненко от Исаакиевской площади к Казанской улице?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний