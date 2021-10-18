Внезапная «заборизация» поставила «памятник» парковке на газонах на Камышовой

Любитель парковаться на газоне в Приморском районе Петербурга оказался наказан нетривиальным способом. Машину буквально заперли на месте стоянки, обнеся забором.
Фото своеобразного памятника парковке на газоне 18 октября опубликовал в группе «Приморский Онлайн» очевидец Александр. На Камышовой улице обнесли металлическим ограждением газоны перед домами, огородив вместе с зеленой зоной и припаркованный на ней автомобиль Audi с тверскими номерами.
«В выходные прошел ветер, дождь... и внезапные заборы», — пошутил в комментариях участник группы Антон.