FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +3
71.24р82.73р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Внезапная «заборизация» поставила «памятник» парковке на газонах на Камышовой

На Камышовой улице вместе с газоном огородили и припаркованный на нем автомобиль

6
Печать

Любитель парковаться на газоне в Приморском районе Петербурга оказался наказан нетривиальным способом. Машину буквально заперли на месте стоянки, обнеся забором.

Фото своеобразного памятника парковке на газоне 18 октября опубликовал в группе «Приморский Онлайн» очевидец Александр. На Камышовой улице обнесли металлическим ограждением газоны перед домами, огородив вместе с зеленой зоной и припаркованный на ней автомобиль Audi с тверскими номерами.

«В выходные прошел ветер, дождь... и внезапные заборы», — пошутил в комментариях участник группы Антон.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Клаустрофобик
Зачем так делать?Ладно припарковался деревенский как привык,но кто работами руководил совсем дерево тоже?
shipland1
А для чего? Чтобы потом опять разбирать, выгонять машину и заново собирать?! Не проще было вызвать участкового и эвакуатор следом?
fw252
што характерно - наверняка у муниципалов в столе пачка писем местных жителей с просьбой сделать там парковку. Но вместо этого обнесли забором, вместе с машиной. Налог взять не забыли, конечно. Есть в этом какой-то цинизм, вроде как продать человеку салат и демонстративно туда плюнуть. Пора валить из города.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний