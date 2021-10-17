В семье известных петербургских врачей за две недели скончались отец и мать. Дочь не смогли спасти в реанимации Елизаветинской больницы

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне у Елизаветинской больницы нашли 35-летнюю пациентку с множественными травмами. Она проходила лечение в палате на 9 этаже. Пострадавшую экстренно отправили в реанимацию, но спасти ей жизнь не удалось.
Погибшая петербурженка сама была врачом, работала ортодонтом. В лор-отделение Елизаветинской больницы она поступила в подавленном состоянии. 12 октября скончалась её мать, доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики в одном из медицинских университетов.
30 сентября дочь похоронила отца, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры челюстно-лицевой хирургии в одном из медицинских университетов.