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В семье известных петербургских врачей за две недели скончались отец и мать. Дочь не смогли спасти в реанимации Елизаветинской больницы

В петербургской семье врачей за две недели умерли мать, отец и дочь

В Петербурге в потомственной семье врачей меньше чем за месяц скончались родители и их дочь. Горе от смерти матери и отца было невыносимым.

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Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, накануне у Елизаветинской больницы нашли 35-летнюю пациентку с множественными травмами. Она проходила лечение в палате на 9 этаже. Пострадавшую экстренно отправили в реанимацию, но спасти ей жизнь не удалось.

Погибшая петербурженка сама была врачом, работала ортодонтом. В лор-отделение Елизаветинской больницы она поступила в подавленном состоянии. 12 октября скончалась её мать, доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической лабораторной диагностики в одном из медицинских университетов.

30 сентября дочь похоронила отца, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры челюстно-лицевой хирургии в одном из медицинских университетов.

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Комментарии (9)

firma
Стоит ли напоминать, что все они были привиты от модной болезни..
Иванов Ив Ив
Недоработка врачей Елизаветинской, у судмедэкспертов известно, что среди самоубийц очень большой процент зараженных короной.
Девушка поступила в подавленном состоянии и... ее отправляют на 9-й этаж...
Аппаратчик мокрой классификации
Вот жэж.. Молодая ведь совсем ещё...
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