В России заработала горячая линия, на которую можно сообщить о пытках в колониях

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко одобрил предложение Общественной наблюдательной комиссии города Москвы о создании федеральной горячей линии, по которой заключённые могут сообщать о применении в их отношении насилия в колониях. Об этом со ссылкой на председателя ОНК Москвы Георгия Волкова 15 октября сообщает «Интерфакс».
«Если такого рода информация поступит по телефону или письменно от заключенных из учреждения УИС, их адвокатов или членов ОНК региона и будет вынесена на федеральный уровень — это гарантия того, что сообщения не зависнут на местном уровне, а будут взяты на контроль правозащитным сообществом и не останутся без реакции, а люди — без помощи», — цитирует Волкова информагентство.
По его словам, руководители ФСИН уже пообещали содействие в размещении информационных листов об открытии горячей линии во всех региональных учреждениях пенитенциарной системы. Контроль за доступом граждан к контактам колл-центра «Линии защиты» в местах заключения, СИЗО и исправительных центрах возьмут на себя члены региональных ОНК.
Телефон горячей линии — 8 (800) 511–70–16. По нему можно позвонить абсолютно бесплатно из всех регионов РФ либо обратиться через официальный сайт проекта «Правозащитники.онлайн».
Ранее «Фонтанка» писала, что правозащитный проект Gulagu.net раскрыл новые подробности пыток в саратовской тюремной больнице и передал ФСИН часть материалов об издевательствах в других российских колониях.