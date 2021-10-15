В России заработала горячая линия, на которую можно сообщить о пытках в колониях

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко одобрил предложение Общественной наблюдательной комиссии города Москвы о создании федеральной горячей линии, по которой заключённые могут сообщать о применении в их отношении насилия в колониях. Об этом со ссылкой на председателя ОНК Москвы Георгия Волкова 15 октября сообщает «Интерфакс».



«Если такого рода информация поступит по телефону или письменно от заключенных из учреждения УИС, их адвокатов или членов ОНК региона и будет вынесена на федеральный уровень — это гарантия того, что сообщения не зависнут на местном уровне, а будут взяты на контроль правозащитным сообществом и не останутся без реакции, а люди — без помощи», — цитирует Волкова информагентство.

