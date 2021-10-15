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В России заработала горячая линия, на которую можно сообщить о пытках в колониях

ОНК запустила горячую линию об издевательствах в колониях

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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко одобрил предложение Общественной наблюдательной комиссии города Москвы о создании федеральной горячей линии, по которой заключённые могут сообщать о применении в их отношении насилия в колониях. Об этом со ссылкой на председателя ОНК Москвы Георгия Волкова 15 октября сообщает «Интерфакс».

«Если такого рода информация поступит по телефону или письменно от заключенных из учреждения УИС, их адвокатов или членов ОНК региона и будет вынесена на федеральный уровень — это гарантия того, что сообщения не зависнут на местном уровне, а будут взяты на контроль правозащитным сообществом и не останутся без реакции, а люди — без помощи», — цитирует Волкова информагентство.

По его словам, руководители ФСИН уже пообещали содействие в размещении информационных листов об открытии горячей линии во всех региональных учреждениях пенитенциарной системы. Контроль за доступом граждан к контактам колл-центра «Линии защиты» в местах заключения, СИЗО и исправительных центрах возьмут на себя члены региональных ОНК.

Телефон горячей линии — 8 (800) 511–70–16. По нему можно позвонить абсолютно бесплатно из всех регионов РФ либо обратиться через официальный сайт проекта «Правозащитники.онлайн».

Ранее «Фонтанка» писала, что правозащитный проект Gulagu.net раскрыл новые подробности пыток в саратовской тюремной больнице и передал ФСИН часть материалов об издевательствах в других российских колониях.

4 октября проект Gulagu.net сообщил о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

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Комментарии (6)

ElenaLeo
Всех жалобщиков - найти и наказать за клевету
Kot Piter
Главное, что бы швабра в заду не мешала идти к телефону! 👏
angel of death
уже смешно.... 20 лет она не существовала и не работала, а тут фигак и получите.... а сколько тысяч прошло через пытки?
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