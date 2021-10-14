Проект Gulagu.net передаст ФСИН часть материалов о пытках в колониях

«Генералы попросили о помощи правозащитников, которых другие генералы выдавили из России. Мы согласовали с Сергеем (сотрудничающий с порталом программист, который мог иметь доступ к ведомственной сети ФСИН — Прим. ред. ) передачу части видеоархива руководству ФСИН и все вместе будем наблюдать за тем, как будут развиваться события и насколько нынешнее руководство ФСИН готово к проведению тщательного расследования и пресечения пыточных практик в учреждениях УИС», — говорится в сообщении.

ФСИН России официально запросила информацию и видеоархив, касающийся возможных истязаний заключённых в колониях, у правозащитного проекта Gulagu.net. Об этом 14 октября сообщил Telegram-канал правозащитников.

В Gulagu.net уточнили, что в ближайшее время ФСИН получит видеофайлы и документы о конкретных шести преступлениях, которые якобы совершались в учреждениях пенитенциарной системы.



Ранее «Фонтанка» писала, что в правозащитной организации раскрыли новые подробности пыток в саратовской тюремной больнице.

