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Проект Gulagu.net передаст ФСИН часть материалов о пытках в колониях

ФСИН запросила у правозащитников материалы об издевательствах над заключёнными

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ФСИН России официально запросила информацию и видеоархив, касающийся возможных истязаний заключённых в колониях, у правозащитного проекта Gulagu.net. Об этом 14 октября сообщил Telegram-канал правозащитников.

«Генералы попросили о помощи правозащитников, которых другие генералы выдавили из России. Мы согласовали с Сергеем (сотрудничающий с порталом программист, который мог иметь доступ к ведомственной сети ФСИН — Прим. ред.) передачу части видеоархива руководству ФСИН и все вместе будем наблюдать за тем, как будут развиваться события и насколько нынешнее руководство ФСИН готово к проведению тщательного расследования и пресечения пыточных практик в учреждениях УИС», — говорится в сообщении.

В Gulagu.net уточнили, что в ближайшее время ФСИН получит видеофайлы и документы о конкретных шести преступлениях, которые якобы совершались в учреждениях пенитенциарной системы.

Ранее «Фонтанка» писала, что в правозащитной организации раскрыли новые подробности пыток в саратовской тюремной больнице.

4 октября проект Gulagu.net сообщил о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

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Комментарии (2)

265947515
Я не понимаю, ФСИН просит записи которые хранятся у неё в архиве?
staroverspb
Я правильно понял: ГУЛАГ неофициально получил эти материалы из архива ФСИН и теперь официально передает им же?
Пчелы против меда?
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