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Правозащитники раскрыли новые подробности пыток в саратовской тюремной больнице

Осечкин: Пытавшие заключенных могли быть оформлены как «санитары» и «медбратья»

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Основатель правозащитного проекта Gulagu.net (сайт заблокирован в России) рассказал подробности пыток в ОТБ-1 Саратовского УФСИН.

«Садисты были оформлены в этой пыточной как… «санитары» и «медбратья». Они совершали обходы, контролировали полностью заключённых, имели над ними власть, упивались», — написал Владимир Осечкин 14 октября в своём Facebook.

По его словам, проводившие пытки в ОТБ-1 могли ходить с видеорегистраторами, поэтому заключённые думали, что перед ними настоящие сотрудники ФСИН.

Глава Gulagu.net считает, что пытки — это «настоящее преступление против человечества». Он призвал к международному расследованию.

Накануне Осечкин рассказал, что получил новые видео пыток заключённых.

4 октября проект Gulagu.net сообщил о том, что в его распоряжение якобы попал секретный архив ФСИН и ФСБ с записями пыток в российских колониях. По словам Владимира Осечкина, в общей сложности у правозащитников оказалось более 40 Гб секретных материалов. В частности, одно видео якобы было из туберкулезной больницы ФСИН в Саратове.

На фоне этого скандала начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке. Следственный комитет по Саратовской области начал проверку новых сообщений об издевательствах над заключёнными в тюремной больнице в рамках расследования прежних дел о насилии в этом учреждении ФСИН.

ФСБ и ФСИН потребовали заблокировать в России страницу Gulagu.net летом 2021 года. Роскомнадзор заблокировал сайт в июле.

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Комментарии (1)

Владислав М
Без международного вмешательства правозащитников ничего в этой сфере существенно не изменится. Власти выгодно такое положение вещей.
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