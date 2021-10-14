Правозащитники раскрыли новые подробности пыток в саратовской тюремной больнице

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net (сайт заблокирован в России) рассказал подробности пыток в ОТБ-1 Саратовского УФСИН.



«Садисты были оформлены в этой пыточной как… «санитары» и «медбратья». Они совершали обходы, контролировали полностью заключённых, имели над ними власть, упивались», — написал Владимир Осечкин 14 октября в своём Facebook.



По его словам, проводившие пытки в ОТБ-1 могли ходить с видеорегистраторами, поэтому заключённые думали, что перед ними настоящие сотрудники ФСИН.

