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Культурный форум в Петербурге отменен. Решение принял Минкульт

Министерство культуры 15 октября сообщило об отмене Санкт-Петербургского международного культурного форума в 2021 году. Мероприятие планировалось с 11 по 13 ноября.

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«С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, правительством Российской Федерации, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом», — прокомментировали в ведомстве.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что «была проделана колоссальная работа».

«Мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия, — подчеркнула она. — Однако безопасность участников и гостей форума является для нас безусловным приоритетом».

Санкт-Петербургский международный культурный форум должен был пройти в Петербурге в 9-й раз, в этом году его планировали посвятить теме культурных кодов новой реальности. Участники форума собирались обсудить проекты, реализованные в условиях пандемии, а также цифровизацию учреждений культуры.

Традиционно в рамках форума проводят не только профессиональные дискуссии и лекции, но и фестивальную программу для жителей и гостей города, среди горожан обычно распространяются бесплатные билеты в учреждения культуры.

В 2020 году культурный форум также не проводился из-за пандемии. Предыдущий, VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 14 по 16 ноября 2019 года. Программа форума включала 415 мероприятий на 95 площадках. Основной площадкой был Главный штаб Государственного Эрмитажа.

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