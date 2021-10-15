Культурный форум в Петербурге отменен. Решение принял Минкульт

«Мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия, — подчеркнула она. — Однако безопасность участников и гостей форума является для нас безусловным приоритетом».

«С сожалением вынуждены сообщить, что Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен в целях недопущения рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после серии консультаций с Роспотребнадзором, правительством Российской Федерации, правительством Санкт-Петербурга и профессиональным сообществом», — прокомментировали в ведомстве.

Санкт-Петербургский международный культурный форум должен был пройти в Петербурге в 9-й раз, в этом году его планировали посвятить теме культурных кодов новой реальности. Участники форума собирались обсудить проекты, реализованные в условиях пандемии, а также цифровизацию учреждений культуры.



Традиционно в рамках форума проводят не только профессиональные дискуссии и лекции, но и фестивальную программу для жителей и гостей города, среди горожан обычно распространяются бесплатные билеты в учреждения культуры.



В 2020 году культурный форум также не проводился из-за пандемии. Предыдущий, VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум проходил с 14 по 16 ноября 2019 года. Программа форума включала 415 мероприятий на 95 площадках. Основной площадкой был Главный штаб Государственного Эрмитажа.

