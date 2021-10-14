На проспекте Маршала Жукова тушили легковушку. От машины остался только «скелет»

Вблизи дома № 70 на проспекте Маршала Жукова в Петербурге воспламенилась машина. Видеозапись с места происшествия 14 октября появилась в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
По сведениям очевидца, в транспортном средстве взорвался бензобак. По данным городского управления МЧС, пожарные узнали о возгорании автомобиля ВАЗ в 20:14. Огонь ликвидировали спустя 34 минуты.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Сведения о пострадавших не поступали.
К ликвидации пожара были привлечены одна единица техники и пять человек личного состава МЧС.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com