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На проспекте Маршала Жукова тушили легковушку. От машины остался только «скелет»

В Кировском районе Петербурге пожарные больше получаса тушили загоревшийся автомобиль

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Вблизи дома № 70 на проспекте Маршала Жукова в Петербурге воспламенилась машина. Видеозапись с места происшествия 14 октября появилась в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

По сведениям очевидца, в транспортном средстве взорвался бензобак. По данным городского управления МЧС, пожарные узнали о возгорании автомобиля ВАЗ в 20:14. Огонь ликвидировали спустя 34 минуты.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации пожара были привлечены одна единица техники и пять человек личного состава МЧС.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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