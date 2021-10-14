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Коллектив Шанинки поддержал ректора Зуева, заявив о его полной невиновности

Коллектив Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) выразил надежду на скорейшее освобождение коллег и продолжение работы вуза в «нормальном режиме». Об этом сообщает 14 октября пресс-служба Шанинки.

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«Мы абсолютно уверены в невиновности Сергея Эдуардовича Зуева, ректора Шанинки, человека с безупречной репутацией, учёного с мировой известностью и авторитетом в академическом сообществе», — говорится в сообщении от имени коллектива высшей школы.

Коллеги также выразили обеспокоенность дальнейшим развитием событий. Их волнует судьба как ректора, так и всего университета. «Мы не можем не беспокоиться, поскольку происходящее создаёт серьёзные риски для образовательной деятельности, организационной и академической автономии Школы», — отметили в вузе, пообещав сделать всё возможное, «чтобы возникшая ситуация никоим образом не сказалась на учебном процессе, который продолжается в штатном режиме». «Мы работаем ещё сплочённее», — резюмировали в Шанинке.

Ранее «Фонтанка» писала, что Тверской суд Москвы отправил ректора Шанинки Сергея Зуева под домашний арест по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. В основу уголовного дела легла экспертиза госконтрактов, которую сделала РАО (Российская академия образования).

О претензиях правоохранительных органов к Марине Раковой стало известно в сентябре. 4 октября Сбербанк уволил её с поста вице-президента. 7 октября 2021 года Марина Ракова была арестована.

Бывшая чиновница стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей в 2019 году, когда, по версии следствия, она санкционировала выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), который сама и возглавляла, для реализации проекта «Учитель будущего».

12 октября стало известно о задержании прямо на больничной койке ректора Шанинки Сергея Зуева. По данным МВД, профессор Манчестерского университета, эксперт международных культурно-образовательных программ при Совете Европы и декан Института государственной политики и прикладных гуманитарных исследований РАНХиГС проходит подозреваемым по делу о хищении более 21 млн рублей, принадлежавших ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». После задержания Сергей Зуев был помещён в ИВС в камеру с обвиняемым в нанесении телесных повреждений. На аналогичные действия МВД ранее указывала и защита Раковой.

В защиту Сергея Зуева выступил целый ряд известных в академических кругах профессионалов, в том числе экс-советник Анатолия Чубайса Леонид Гозман.

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Комментарии (4)

f0ntan
Не могу понять, как расшифровывается "Шанинка"? Кто подскажет? Шарага? Ни фига?
SU LUX INN
ну раз Они абсолютно уверены, то Немедленно отпустить и выплатить Некие компенсации!
мухомор
Нравятся мне эти дела.
Сотни миллионов уходят как в песок, у фигурантов люксовые автомобили, шикарные квартиры и загородные дома. И не только на Родине. Но связи между этими событиями "сподвижники" не видят. Они ни в чём не виноваты. Всё как всегда.
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