Коллектив Шанинки поддержал ректора Зуева, заявив о его полной невиновности

«Мы абсолютно уверены в невиновности Сергея Эдуардовича Зуева, ректора Шанинки, человека с безупречной репутацией, учёного с мировой известностью и авторитетом в академическом сообществе», — говорится в сообщении от имени коллектива высшей школы.



Коллеги также выразили обеспокоенность дальнейшим развитием событий. Их волнует судьба как ректора, так и всего университета. «Мы не можем не беспокоиться, поскольку происходящее создаёт серьёзные риски для образовательной деятельности, организационной и академической автономии Школы», — отметили в вузе, пообещав сделать всё возможное, «чтобы возникшая ситуация никоим образом не сказалась на учебном процессе, который продолжается в штатном режиме». «Мы работаем ещё сплочённее», — резюмировали в Шанинке.

