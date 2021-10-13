FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +7
71.78р83.33р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Отними у народа спиртное — будет народное волнение». Бизнес-омбудсмен предложила ввести QR-коды на покупку алкоголя

Бизнес-омбудсмен предлагает ввести QR-коды для покупателей алкоголя в России

46
Печать

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова считает, что эффективным способом стимуляции россиян к прививкам может стать введение обязательных QR-кодов для покупателей алкоголя.

«Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Если мы говорим о продаже алкоголя в розницу, наверное, можно было бы это попробовать ввести, но я думаю, что это не будет введено, потому что это будет массово. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение. Но, на самом деле, эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя», — заявила Татулова 13 октября в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов заявил, что в Кремле такие меры не рассматриваются.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (46)

266099610
Это окажет влияние только на увеличение продаж метанола
Squaw
Вы, уважаемые, сначала предоставьте услугу получения этих кодов минуя госуслуги! Да хоть, через МФЦ. Человек не обязан оплачивать интернет, покупать смартфон или компьютер, и владеть навыками работы в вирт.пространстве.
Владислав М
Власти, похоже, соревнуются, кто скажет большую чушь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний