«Отними у народа спиртное — будет народное волнение». Бизнес-омбудсмен предложила ввести QR-коды на покупку алкоголя

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова считает, что эффективным способом стимуляции россиян к прививкам может стать введение обязательных QR-кодов для покупателей алкоголя.



«Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Если мы говорим о продаже алкоголя в розницу, наверное, можно было бы это попробовать ввести, но я думаю, что это не будет введено, потому что это будет массово. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение. Но, на самом деле, эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя», — заявила Татулова 13 октября в интервью радиостанции «Говорит Москва».

