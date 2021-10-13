Бультерьер покусал детей и воспитателя в детском саду Архангельска

В Архангельске собака забежала на территорию детского сада и покусала детей и воспитателя. Проводится проверка, сообщает 13 октября пресс-служба регионального ГУ МВД.



Инцидент произошел вечером 12 октября на территории детсада в Ломоносовском округе. Прибывшие на место правоохранители поймали белого английского бультерьера. Хозяйку тоже нашли, она пояснила, что пес выбежал из квартиры, по ее словам, ранее он не вел себя агрессивно.



В результате нападения собаки пострадали пять человек. Двум мальчикам в возрасте 6–7 лет бультерьер разгрыз одежду, а еще двое детей и воспитатель были покусаны.

