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Бультерьер покусал детей и воспитателя в детском саду Архангельска

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В Архангельске собака забежала на территорию детского сада и покусала детей и воспитателя. Проводится проверка, сообщает 13 октября пресс-служба регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 12 октября на территории детсада в Ломоносовском округе. Прибывшие на место правоохранители поймали белого английского бультерьера. Хозяйку тоже нашли, она пояснила, что пес выбежал из квартиры, по ее словам, ранее он не вел себя агрессивно.

В результате нападения собаки пострадали пять человек. Двум мальчикам в возрасте 6–7 лет бультерьер разгрыз одежду, а еще двое детей и воспитатель были покусаны.

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Комментарии (14)

MarinaTs
"...разгрыз одежду", т.е. стоял и методично разгрызал одежду, а все смотрели?
Несмотря на то, что владелица собаки редкостная ду....ра, не без вопросов и к д/с. Во времена моего детства калитки у садиков были закрыты, дыр в принципе не было. Хотя, возможно, этот бультерьер перелетел по воздуху.
07A
Для нормального человека собака дороже ребенка! Если бы детей так выбирали как щенков, прививали и дрессировали, они никогда не дали бы повода набросится на себя собаке!
spb7771250
Только разрешение уничтожать любую собаку, находящуюся без должного присмотра исправит эту ситуацию. Тупые собачники - зло! Жаль, что даже менты не имели законного права уничтожить эту псину, насколько понимаю. Или имели, но забоялись потом объясняться. Это тоже системная проблема и решается изменением системы с принятием законных актов.
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