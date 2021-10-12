ОЖД: Пренебрежение правилами на железной дороге унесло в 2021 году почти сотню жизней

За девять месяцев 2021 года на железнодорожной инфраструктуре ОЖД из-за несоблюдения правил пострадали 130 человек. Большинство случаев закончились трагично.



Как сообщает 12 октября пресс-служба Октябрьской железной дороги, из 130 человек, пострадавших на ОЖД с января по сентябрь, 90 получили смертельные травмы. Четверо травмированных и шестеро погибших — дети. Год назад за тот же период на железной дороге пострадали 145 человек, несовершеннолетних среди них было 13.

Основная причина травм и несчастных случаев на ОЖД — грубые нарушения правил перехода железнодорожных путей. Люди перебегают через рельсы по «народным тропам», перед близко идущим поездом или даже на запрещающий сигнал на пешеходном переходе, отмечают в компании.