На развязке с «Сортавалой» в Скотном ограничат движение до конца ноября

Как сообщает 12 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 28 октября по 30 ноября на путепроводе над основным ходом автодороги «Сортавала», расположенном на 10-м километре трассы в районе деревни Скотное, будут перекрыты две полосы. Всего на путепроводе четыре полосы — по две в каждую сторону. На оставшихся для проезда рядах скорость ограничат до 40 км/ч.
Специалисты ООО «ЕвроТранСтрой» проведут на участке планово-предупредительные работы: заменят металлический деформационный шов и выполнят устройство пришовной зоны из полимербетона. Ограничения будут вводить в два этапа, перекрывая по половине проезжей части путепровода.
С 11 октября также ограничено движение на трассе «Кола» во Всеволожском районе. До 22 октября на путепроводах через железную дорогу Заневский Пост — Мга и скотопрогон будут поочерёдно перекрывать одну полосу в направлении Петербурга, а на второй ограничат скорость до 50 км/ч. Там ООО «Феникс» восстанавливает четыре модульных резинометаллических деформационных шва и пришовные зоны.