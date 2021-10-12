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На развязке с «Сортавалой» в Скотном ограничат движение до конца ноября

Дорожные работы на месяц ограничат движение на путепроводе через федеральную трассу А-121 «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. Там будут менять деформационный шов.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Как сообщает 12 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 28 октября по 30 ноября на путепроводе над основным ходом автодороги «Сортавала», расположенном на 10-м километре трассы в районе деревни Скотное, будут перекрыты две полосы. Всего на путепроводе четыре полосы — по две в каждую сторону. На оставшихся для проезда рядах скорость ограничат до 40 км/ч.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Специалисты ООО «ЕвроТранСтрой» проведут на участке планово-предупредительные работы: заменят металлический деформационный шов и выполнят устройство пришовной зоны из полимербетона. Ограничения будут вводить в два этапа, перекрывая по половине проезжей части путепровода.

С 11 октября также ограничено движение на трассе «Кола» во Всеволожском районе. До 22 октября на путепроводах через железную дорогу Заневский Пост — Мга и скотопрогон будут поочерёдно перекрывать одну полосу в направлении Петербурга, а на второй ограничат скорость до 50 км/ч. Там ООО «Феникс» восстанавливает четыре модульных резинометаллических деформационных шва и пришовные зоны.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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