«ГАЗель» легла — и проспект Стачек встал. Объезжать советуют от Жукова до Комсомольской

Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , на перекрестке проспекта Стачек и улицы Лёни Голикова столкнулись кроссовер и грузовая «ГАЗель». От удара фургон опрокинулся на бок поперек дороги, перегородив проезд в сторону проспекта Маршала Жукова.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что в 15:42 на перекрестке Стачек и Лёни Голикова столкнулись три автомобиля: Opel Astra, Jeep и «ГАЗель». Пострадавших в аварии нет.

«Объезжайте участок пр. Стачек от Жукова до Комсомольской площади. В сторону Петергофа на углу с Голикова прилегла «ГАЗель» с иномаркой. Заняты обе полосы. Службы на месте. Объезд по встречке. На 16:10 пытаются трактором поднять «ГАЗель», — пишет очевидец Кирилл.