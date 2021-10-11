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«ГАЗель» легла — и проспект Стачек встал. Объезжать советуют от Жукова до Комсомольской

Опрокинувшийся грузовик перегородил проспект Стачек в одну сторону

Огромная пробка собралась днем 11 октября на одной из крупных улиц в Кировском районе Петербурга. Проезду мешает ДТП с «перевертышем».

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Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке проспекта Стачек и улицы Лёни Голикова столкнулись кроссовер и грузовая «ГАЗель». От удара фургон опрокинулся на бок поперек дороги, перегородив проезд в сторону проспекта Маршала Жукова.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» уточнили, что в 15:42 на перекрестке Стачек и Лёни Голикова столкнулись три автомобиля: Opel Astra, Jeep и «ГАЗель». Пострадавших в аварии нет.

«Объезжайте участок пр. Стачек от Жукова до Комсомольской площади. В сторону Петергофа на углу с Голикова прилегла «ГАЗель» с иномаркой. Заняты обе полосы. Службы на месте. Объезд по встречке. На 16:10 пытаются трактором поднять «ГАЗель», — пишет очевидец Кирилл.

По данным «Яндекс.Пробок», на проспекте Стачек скопилась плотная пробка почти от Автовского путепровода.

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