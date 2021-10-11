После ДТП с грузовиком 20 тонн битума вылилось в лес Хабаровского края

Грузовик с почти тремя десятками тонн битума попал в смертельную аварию в Хабаровском крае днем 11 октября. Большая часть груза вылилась в лес.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, авария произошла около часа дня по местному времени на 166-м километре трассы А-370 «Уссури» в Вяземском районе. По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля Volvo VNL 670 не справился с управлением, и машина вылетела в кювет через леерное ограждение.
В результате аварии водитель погиб на месте. Грузовик перевозил около 28 тонн битума, и после ДТП 20 тонн вещества вылилось в лесной массив. По словам очевидца, машину практически разорвало на две части, передает Amurmedia.
Прокуратура района проводит проверку по факту аварии.