Уводили самолет: глава Татарстана заявил об отказе левого двигателя у разбившегося L-410

По словам главы республики, которого 10 октября цитирует «Бизнес Онлайн», в 9:05 самолет взлетел с аэродрома аэроклуба. На высоте 70 метров пилоты доложили, что левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку.



«Так как впереди были населенные пункты, они уходили налево. Шли на посадку, но, видимо, высота не позволила», — отметил президент.



По его словам, снижающийся самолет задел крылом припаркованный грузовик «Газель» и перевернулся.



«Случилась трагедия. Все, что могли сделать службы спасения, сделали, но, к сожалению, на данный момент мы потеряли 16 человек, 6 имеют достаточно серьезные проблемы», — добавил Минниханов.

