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Уводили самолет: глава Татарстана заявил об отказе левого двигателя у разбившегося L-410

Пилоты самолета L-410, разбившегося в Мензелинском районе Татарстана, успели сообщить об отказе двигателя и попытались увести машину от населенных пунктов, рассказал президент республики Рустам Минниханов, который прибыл на место крушения.

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По словам главы республики, которого 10 октября цитирует «Бизнес Онлайн», в 9:05 самолет взлетел с аэродрома аэроклуба. На высоте 70 метров пилоты доложили, что левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку.

«Так как впереди были населенные пункты, они уходили налево. Шли на посадку, но, видимо, высота не позволила», — отметил президент.

По его словам, снижающийся самолет задел крылом припаркованный грузовик «Газель» и перевернулся.

«Случилась трагедия. Все, что могли сделать службы спасения, сделали, но, к сожалению, на данный момент мы потеряли 16 человек, 6 имеют достаточно серьезные проблемы», — добавил Минниханов.

По последним данным, в катастрофе погибли 16 человек. В том числе петербуржец.

По факту крушения L-410 с парашютистами на борту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности. В настоящий момент следователи изымают предполетную документацию.

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Комментарии (5)

tatarin
Ну конечно "уводили", а как же ещё!? Сейчас это в "тренде" в связи с участившимися авиакатастрофами. Теперь "героев" дадут за то что что 16 человек угробили. И да, ещё техникам, которые самолёт готовили тоже по медали!
Modest_5e4ce41f7533b
Почему раньше при отказе одного двигателя пилотам удавалось благополучно сесть на оставшемся? Без автофлюгирования, все исключительно руками.
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Так таки шли на “вынужденную посадку» или «уводили»? В РЛЭ 410 го что, так и написано - при отказе двигателя увести самолет от населенных пунктов и зачитать Отче Наш по памяти? В стране без натягивания героизма ну никак нельзя. Помню репортаж о разбившемся под Донецком пулковском Ту-154, так там тоже деревенские клуши кудахтали «уводили, спасибо им»…Земля пухом погибшим, конечно.
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