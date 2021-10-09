FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +12
71.99р83.12р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Петербуржец сломал позвоночник школьнику-пасынку в воспитательном порыве

В Петербурге возбудили уголовное дело по истязанию школьника. Задержан его отчим.

3
Печать

Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, восьмиклассника госпитализировали с тяжелыми травмами из квартиры в Колпино. Медики диагностировали перелом грудных позвонков, травму живота, ушиб спины, черепно-мозговую травму.

Школьник и мать указали на отчима — 38-летнего безработного Алексея Истомина. По версии следствия, поздним вечером 6 октября он избил пасынка в воспитательных целях.

СК возбудил уголовное дело по статье 117 УК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Накануне Истомина задержали в качестве подозреваемого на двое суток. Следствие обратится в суд с ходатайством о заключении отчима под стражу.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Владислав М
Какая прекрасная мать, выбрала сыну лучшего отца.
Ryt2
Избил 6го, а госпитализировали 9го? А маман куда смотрела?
Kezevo
Отчима в саратовскую больницу при колонии.... В кабинет на клеенку
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний