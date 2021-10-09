Петербуржец сломал позвоночник школьнику-пасынку в воспитательном порыве

Как стало известно «Фонтанке» 9 октября, восьмиклассника госпитализировали с тяжелыми травмами из квартиры в Колпино. Медики диагностировали перелом грудных позвонков, травму живота, ушиб спины, черепно-мозговую травму.
Школьник и мать указали на отчима — 38-летнего безработного Алексея Истомина. По версии следствия, поздним вечером 6 октября он избил пасынка в воспитательных целях.
СК возбудил уголовное дело по статье 117 УК «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Накануне Истомина задержали в качестве подозреваемого на двое суток. Следствие обратится в суд с ходатайством о заключении отчима под стражу.