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Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области возросло до 17

От контрафактного алкоголя в Оренбургской области пострадали 33 человека, 17 — умерли

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Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 17. Об этом в своём официальном Telegram-канале утром в пятницу, 8 октября, сообщила пресс-служба областного правительства.

«По состоянию на 11:00 (09:00 мск. — Прим. ред.) 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались», — уточняется в сообщении.

Пресс-служба регионального правительства также поясняет, что все пострадавшие и погибшие — жители восточного Оренбуржья. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в Орске.

Напомним, ранее сообщалось о 14 погибших. После массовой гибели людей, попробовавших суррогатный алкоголь, Следственный комитет возбудил пять уголовных дел.

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