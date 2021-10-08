Число погибших от суррогатного алкоголя в Оренбургской области возросло до 17

Число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 17. Об этом в своём официальном Telegram-канале утром в пятницу, 8 октября, сообщила пресс-служба областного правительства.



«По состоянию на 11:00 (09:00 мск. — Прим. ред.) 8 октября известно о 33 пострадавших в результате употребления контрафактного алкоголя, 17 из них скончались», — уточняется в сообщении.



Пресс-служба регионального правительства также поясняет, что все пострадавшие и погибшие — жители восточного Оренбуржья. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в Орске.

