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Обшарпанные стены, очередь бутылок. В Оренбургской области задержали продавцов паленого алкоголя, от которого скончались 14 человек

Трех человек задержали сотрудники СК после гибели людей от суррогатного алкоголя в Оренбургской области

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Пять уголовных дел возбудил СК по Оренбургской области после массовой гибели людей, попробовавших паленый алкоголь.

Как сообщает ведомство 8 октября, на территории торгово-закупочной базы на Вокзальной улице в Орске следователи нашли склад, где хранились пластиковые и стеклянные бутылки с суррогатом. Во время обыска из помещения вывезли 1 279 емкостей объемом 0,5 литра, на которых не было никакой маркировки, предусмотренной для алкогольной продукции в РФ. Нашли следователи и мини-заводик в Орске, где разливали паленый алкоголь. Там изъяли больше 3 тысяч пустых пластиковых бутылок, а также оборудование для производства суррогата. Судя по кадрам видео, которое разместил СК, производство суррогата проводилось в антисанитарных условиях.

Поиски торговцев суррогатом начались после того, как в Оренбургской области от него умерли больше 10 человек. На утро 8 октября врачи зафиксировали 14 летальных исходов, состояние еще 8 отравившихся остается тяжелым.

В рамках дел, возбужденных по статьям «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц», «Производство, хранение, перевозка или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере», задержаны трое. 29-летнего жителя города Орска подозревают в организации нелегального производства, а его двое коллег — 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района — в деле проходят как продавцы суррогата.

В ближайшее время СК выйдет в суд с просьбой поместить всех на время расследования дела в СИЗО.

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Комментарии (3)

266326386
3дравствуйте. Извините ради Бога. М.еня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
nuga
пить вредно
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