Как сообщает ведомство 8 октября, на территории торгово-закупочной базы на Вокзальной улице в Орске следователи нашли склад, где хранились пластиковые и стеклянные бутылки с суррогатом. Во время обыска из помещения вывезли 1 279 емкостей объемом 0,5 литра, на которых не было никакой маркировки, предусмотренной для алкогольной продукции в РФ. Нашли следователи и мини-заводик в Орске, где разливали паленый алкоголь. Там изъяли больше 3 тысяч пустых пластиковых бутылок, а также оборудование для производства суррогата. Судя по кадрам видео, которое разместил СК, производство суррогата проводилось в антисанитарных условиях.

Пять уголовных дел возбудил СК по Оренбургской области после массовой гибели людей, попробовавших паленый алкоголь.

Поиски торговцев суррогатом начались после того, как в Оренбургской области от него умерли больше 10 человек. На утро 8 октября врачи зафиксировали 14 летальных исходов, состояние еще 8 отравившихся остается тяжелым.



В рамках дел, возбужденных по статьям «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц», «Производство, хранение, перевозка или продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере», задержаны трое. 29-летнего жителя города Орска подозревают в организации нелегального производства, а его двое коллег — 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанский Домбаровского района — в деле проходят как продавцы суррогата.



В ближайшее время СК выйдет в суд с просьбой поместить всех на время расследования дела в СИЗО.

