Смертельное ДТП утром 6 октября оставило без троллейбусов южною часть Мурманска. Из-за аварии оказалась повреждена опора линии электропередачи.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области, авария произошла в начале третьего часа ночи у дома 136 по Кольскому проспекту Мурманска. Легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП, улетел в кювет и опрокинулся. На фото с места аварии видно, что белой KIA вмяло левый бок.

Очевидцы в группе «Мурманск ДТП ЧП» сообщают, что в результате аварии погибла пассажирка, а молодого человека, находившегося за рулем, увезла реанимация. «Девушка улетела на 40 метров. Подпрыгнул от поребрика, ушел в опору. Девушка не пристегнута была. Очень жаль. 2000 год рождения», — пишет Андрей.