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Парень на KIA оставил без троллейбусов половину Мурманска. Пассажирка полет в ЛЭП не пережила

ДТП с опорой ЛЭП лишило троллейбусного сообщения часть Мурманска

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Смертельное ДТП утром 6 октября оставило без троллейбусов южною часть Мурманска. Из-за аварии оказалась повреждена опора линии электропередачи.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Мурманской области, авария произошла в начале третьего часа ночи у дома 136 по Кольскому проспекту Мурманска. Легковой автомобиль врезался в опору ЛЭП, улетел в кювет и опрокинулся. На фото с места аварии видно, что белой KIA вмяло левый бок.

Очевидцы в группе «Мурманск ДТП ЧП» сообщают, что в результате аварии погибла пассажирка, а молодого человека, находившегося за рулем, увезла реанимация. «Девушка улетела на 40 метров. Подпрыгнул от поребрика, ушел в опору. Девушка не пристегнута была. Очень жаль. 2000 год рождения», — пишет Андрей.

Из-за аварии южная часть Мурманска и большая часть Первомайского района города остались без троллейбусного сообщения, рассказал ТАСС гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. Мурманчанам без своих машин пришлось добираться на работу автобусами и маршрутками. Восстановили движение троллейбусов только в 9:45.

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Комментарии (1)

DEMOMON
Она что, из багажника вылетела?
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