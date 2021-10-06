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Кто следующий? Директор Музея Пушкина Богатырев отказался от «бесхозного» думского мандата вслед за Машковым

Директор Музея Пушкина Богатырев решил не идти в Госдуму

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Директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев отказался от думского мандата.

Как сообщает ТАСС 6 октября, Центризбирком передал мандат командиру московского регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Юлии Дрожжиной.

Ранее от этого мандата отказались директор Театра наций Мария Ревякина, которая сослалась на занятость, и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.

По закону в случае отказа победившего кандидата его мандат передается следующему за ним по списку не прошедшему кандидату в соответствующей региональной группе. Если же в ней не останется претендентов, то мандат переходит в другие группы.

Также от думских мандатов ранее отказались министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В Петербурге не стал депутатствовать Алексей Аникин, глава регионального управления МЧС. Отказался от мандата в Госдуму по Петербургу и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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Комментарии (4)

Константа
Так и какого черта оне все в этой постановке запятнались? Раз и не собирались там сидеть? Пора конские штрафы вводить за оболванивание избирателей
ShkVAl
Эх… мне бы пойти…
Да нельзя; каждая собака знает…
alexadmin
Я тут задумался - может забить на честь и согласиться забрать мандат, раз никому не нужен...
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