Кто следующий? Директор Музея Пушкина Богатырев отказался от «бесхозного» думского мандата вслед за Машковым

Директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев отказался от думского мандата.
Как сообщает ТАСС 6 октября, Центризбирком передал мандат командиру московского регионального отделения общественной организации «Российские студенческие отряды» Юлии Дрожжиной.
Ранее от этого мандата отказались директор Театра наций Мария Ревякина, которая сослалась на занятость, и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков.
По закону в случае отказа победившего кандидата его мандат передается следующему за ним по списку не прошедшему кандидату в соответствующей региональной группе. Если же в ней не останется претендентов, то мандат переходит в другие группы.