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Бесхозный мандат. Актёр Машков тоже отказался идти в Госдуму от «Единой России»

Владимир Машков отказался от мандата в Госдуму от «Единой России»

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Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, как и предполагала «Фонтанка», отказался от думского мандата «Единой России». Об этом со ссылкой на проект постановления ЦИК 6 октября сообщает ТАСС.

Согласно документу, мандат актёра Машкова в Госдуму будет передан директору Государственного музея А. С. Пушкина Евгению Богатырёву.

Ранее от данного мандата отказалась директор Театра наций Мария Ревякина, которая сослалась на занятость.

Отметим, что также от мандатов отказались министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. В Петербурге не стал депутатствовать Алексей Аникин, глава регионального управления МЧС. Отказался от мандата в Госдуму по Петербургу и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

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Комментарии (20)

265055770
Машков деньги за рекламу Едра получил, а дальше ему неинтересно.
260602101
Послал их Машков, сказал " идите тудой..."
***_555
Ничего удивительного. Древнейшая профессия.
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