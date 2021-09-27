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Глава Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы

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Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался от мандата Государственной думы РФ. Ответить на вопрос о своей депутатской карьере лично Пиотровский не смог и переадресовал в пресс-службу музея, где это и подтвердили «Фонтанке» 27 сентября.

Михаил Пиотровский был лидером списка «Единой России» от петербургской региональной группы на выборах в Государственную думу. По итогам выборов по списку прошли двое: Пиотровский и спикер прошлого созыва петербургского парламента Вячеслав Макаров.

После отказа от мандата Пиотровского он перейдёт сыну Михаила Боярского Сергею, в прошлом — бизнесмену и директору телеканала «Санкт-Петербург».

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Комментарии (16)

Maik5
Как и было задумано. Отдал крысёнышу.
SERGEY111
Еще и денюжек поимел за роль паровозика - а куча лохов с высунутыми языками за него голосовали и наверное молились .
zlopopik
Самый кошмарный сон Пиотровского - это когда ему приснилось, что он теперь депутат Госдумы, а не директор Эрмитажа. А вообще, не мешало бы ему такое устроить, в назидание всем остальным заманухам-перевертышам.
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