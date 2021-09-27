Глава Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался от мандата Государственной думы РФ. Ответить на вопрос о своей депутатской карьере лично Пиотровский не смог и переадресовал в пресс-службу музея, где это и подтвердили «Фонтанке» 27 сентября.



Михаил Пиотровский был лидером списка «Единой России» от петербургской региональной группы на выборах в Государственную думу. По итогам выборов по списку прошли двое: Пиотровский и спикер прошлого созыва петербургского парламента Вячеслав Макаров.



После отказа от мандата Пиотровского он перейдёт сыну Михаила Боярского Сергею, в прошлом — бизнесмену и директору телеканала «Санкт-Петербург».

