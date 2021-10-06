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В ЗакСе Петербурга определились с лидерами фракций

В Законодательном собрании Петербурга объявили, кто возглавит парламентские фракции. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», голосование за фракционных лидеров провели ещё на прошлой неделе, но объявили полный руководящий состав на заседании 6 октября.

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Руководителем фракции «Единая Россия» стал Павел Крупник, фракции «Справедливая Россия» — вице-спикер Марина Шишкина. Руководить депутатами ЛДПР будет Павел Иткин. Руководителем фракции «Новые люди» выбрали Дмитрия Павлова. Руководителем фракции «Яблоко» назначен Александр Шишлов.

Напомним, по итогам выборов «Единая Россия» собрала 29 мандатов из 50. «Справедливая Россия» получила пять мест в петербургском парламенте и стала третьей по численности партией. Второй оказалась КПРФ, в состав её фракции вошли семь депутатов. Также в петербургский парламент прошли «Новые люди», ЛДПР и «Яблоко».

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Комментарии (2)

zlopopik
А почему не написали, кто будет возглавлять фракцию КПРФ? Забыли?
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