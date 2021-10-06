В ЗакСе Петербурга определились с лидерами фракций

Руководителем фракции «Единая Россия» стал Павел Крупник, фракции «Справедливая Россия» — вице-спикер Марина Шишкина. Руководить депутатами ЛДПР будет Павел Иткин. Руководителем фракции «Новые люди» выбрали Дмитрия Павлова. Руководителем фракции «Яблоко» назначен Александр Шишлов.
Напомним, по итогам выборов «Единая Россия» собрала 29 мандатов из 50. «Справедливая Россия» получила пять мест в петербургском парламенте и стала третьей по численности партией. Второй оказалась КПРФ, в состав её фракции вошли семь депутатов. Также в петербургский парламент прошли «Новые люди», ЛДПР и «Яблоко».