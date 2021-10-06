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На КАД пробка 8 км, на Красносельском шоссе коллапс

Аварии утром 6 октября затрудняют движение на многих улицах Петербурга. Несколько заторов наблюдается на КАД, рискуют опоздать на работу жители Горелово и Красного Села.

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На Красносельском шоссе, в направлении из Горелово в Петербург, столкнулись маршрутка и легковой автомобиль, транспорт едва протискивается мимо них, сообщают очевидцы в пабликах «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте» и «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Яндекс.Карт», пробка в город составляет около 3 километров.

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Самая длинная пробка сейчас — на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом. В ней очевидцы отметили несколько ДТП. Есть пробки и на других участках КАД. В Невском районе «краснеют» многие улицы, среди них Народная, проспект Большевиков (там стоит отметка о ДТП), Малоохтинская набережная, заезды на КАД на развязке с проспектом Обуховской Обороны, где идут дорожные работы. 3-километровая пробка образовалась на Софийской улице: там на перекрёстке с Дмитрова тоже стоит отметка о ДТП.

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В целом загруженность дорог Петербурга в норме. После 9:15 она снизилась с 6 до 5 баллов.

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Комментарии (1)

domepic
Нужно дублёр КАД с этого участка начинать строить
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