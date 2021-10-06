На Красносельском шоссе, в направлении из Горелово в Петербург, столкнулись маршрутка и легковой автомобиль, транспорт едва протискивается мимо них, сообщают очевидцы в пабликах «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте» и «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По данным «Яндекс.Карт», пробка в город составляет около 3 километров.
Самая длинная пробка сейчас — на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом. В ней очевидцы отметили несколько ДТП. Есть пробки и на других участках КАД. В Невском районе «краснеют» многие улицы, среди них Народная, проспект Большевиков (там стоит отметка о ДТП), Малоохтинская набережная, заезды на КАД на развязке с проспектом Обуховской Обороны, где идут дорожные работы. 3-километровая пробка образовалась на Софийской улице: там на перекрёстке с Дмитрова тоже стоит отметка о ДТП.
В целом загруженность дорог Петербурга в норме. После 9:15 она снизилась с 6 до 5 баллов.