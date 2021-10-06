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Германия выдаст Италии россиянина: он обвиняется в том, что забил человека до смерти на дискотеке

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Берлин решил выдать Риму гражданина России Расула Бисултанова, обвиняемого в резонансном убийстве итальянца в 2017 году.

«Разрешение на передачу последовало за европейским ордером на арест, выданным прокуратурой Рима в 2020 году, на основании которого власти Германии 3 августа произвели арест российского гражданина на своей национальной территории», — цитирует 6 октября РИА Новости сообщение пресс-службы итальянского дипломатического ведомства. В нём подчёркивается, что итальянские власти «глубоко удовлетворены» решением.

Летом 2017 года в курортном городе Льорет-де-Мар в Испании погиб 22-летний Никколо Чатти. Его забили до смерти на дискотеке. Убийство вызвало обширный общественный резонанс. СМИ показывали видео, на котором какой-то мужчина бьёт Никколо ногой по голове. Пострадавший умер в больнице. Его отец дал интервью, в котором сквозь слёзы просил, чтобы виновников нашли и наказали.

Были задержаны три человека, все — с российскими паспортами. По некоторой информации, это были выходцы из Чечни, получившие убежище во Франции. Вскоре двоих выпустили из-под стражи, остался только Бисултанов. МИД Италии в течение почти четырёх лет настаивал на том, чтобы подозреваемого выдали итальянским властям.

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Комментарии (15)

Банин
Когда шля французики и прочие европейцы поймут, что нужно не давать убежище всяким отморозкам из России, а не компостировать мозг людям, обычным туристам хотя бы своими визовыми анкетами с идиотскими вопросами
Обнуление на удаленке
ох уж эти россияне...
260602101
Надо вмещаться МИДу России, ведь по поправкам в Конституцию Законы России выше международных, а в России Административная ответственность за нанесение побоев предусмотрена статьей 6.1.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая действует с 15.07.2016 г. То есть штраф это максимальное наказание.
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