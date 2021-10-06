В Европе хотят расследовать причины рекордного скачка цен на газ

Ряд европейских стран — Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния — предложили расследовать, почему цены на газ в Европе сделали резкий скачок.
«Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», — цитирует 6 октября ТАСС совместное заявление пяти стран, которое журналист агентства Bloomberg Хавьер Блас опубликовал в Twitter.
Страны призвали повысить координацию при покупках и выработать общие правила по объёмам запасов газа, чтобы в будущем смягчить скачки цен. Кроме того, необходимо связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, что повысит цены на уголь и таким образом ускорит переход на более экологичные источники электроэнергии, отмечается в сообщении.