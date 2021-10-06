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В Европе хотят расследовать причины рекордного скачка цен на газ

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Ряд европейских стран — Франция, Чехия, Испания, Греция и Румыния — предложили расследовать, почему цены на газ в Европе сделали резкий скачок.

«Что касается газа, то функционирование европейского рынка газа следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», — цитирует 6 октября ТАСС совместное заявление пяти стран, которое журналист агентства Bloomberg Хавьер Блас опубликовал в Twitter.

Страны призвали повысить координацию при покупках и выработать общие правила по объёмам запасов газа, чтобы в будущем смягчить скачки цен. Кроме того, необходимо связать тарифы на электроэнергию с системой торговли квотами на вредные выбросы, что повысит цены на уголь и таким образом ускорит переход на более экологичные источники электроэнергии, отмечается в сообщении.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила 1,2 тыс. долл. за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил 1 тыс. долл.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.

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